JawaPos.com - Indonesia kembali mendapat kepercayaan untuk menjadi anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) Region E periode 2027-2030. Posisi tersebut membuka peluang bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan telekomunikasi global yang mendukung pemerataan akses internet, termasuk di wilayah terpencil dan kepulauan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam Dewan ITU menjadi kesempatan untuk membawa kepentingan nasional ke dalam pembahasan kebijakan telekomunikasi internasional.

Salah satu prioritasnya adalah memastikan perkembangan teknologi dapat menjangkau masyarakat yang selama ini belum mendapatkan layanan konektivitas secara memadai.

“Kepercayaan ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memastikan kepentingan nasional ikut diperhitungkan dalam pembentukan kebijakan telekomunikasi global. Kami ingin perkembangan teknologi dunia juga menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di wilayah yang belum menikmati akses konektivitas secara memadai,” ujarnya di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

Menurut Meutya, pemerataan konektivitas berkaitan erat dengan pengelolaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit. Kedua sumber daya tersebut diperlukan untuk memperluas jangkauan jaringan telekomunikasi, mendukung pengembangan teknologi seluler generasi berikutnya, serta menghadirkan akses komunikasi di daerah yang sulit dijangkau jaringan terestrial.

Selain itu, Indonesia berpeluang menyampaikan kepentingannya dalam penyusunan standar teknologi telekomunikasi internasional. Hal ini dinilai penting agar kebijakan global turut mempertimbangkan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan serta karakteristik pasar dalam negeri.

“Standar dan kebijakan teknologi internasional akan memengaruhi arah pembangunan infrastruktur dan industri digital nasional. Karena itu, Indonesia harus aktif menyampaikan kepentingannya agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara relevan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” kata Meutya Hafid.

Keanggotaan tersebut juga berpotensi memperluas kerja sama Indonesia dengan negara lain di sektor telekomunikasi. Peluang ini mencakup pertukaran pengetahuan, peningkatan kemampuan tenaga ahli, hingga pengembangan ekosistem industri telekomunikasi nasional agar lebih siap mengadopsi dan mengembangkan teknologi baru.

Dewan ITU sendiri bertugas mengawasi pelaksanaan strategi dan kebijakan organisasi, membahas berbagai persoalan telekomunikasi internasional, serta menyusun rencana strategis dan keuangan ITU. Lembaga tersebut beranggotakan 48 negara yang dipilih melalui Konferensi Plenipotensier setiap empat tahun.