Apple Uji Teknologi Kesehatan Berbasis AI, Targetkan 200.000 Peserta Penelitian

JawaPos.com - Apple mulai mengembangkan teknologi kesehatan berbasis kecerdasan buatan (AI) melalui studi penelitian baru bertajuk Health AI Usage Study.

Penelitian ini untuk memahami cara masyarakat memanfaatkan AI untuk memperoleh informasi kesehatan agar teknologi tersebut semakin efektif dan mudah digunakan.

Seperti dilansir dari Engadget, dalam penelitian ini, Apple bekerja sama dengan OpenEvidence, platform AI klinis yang digunakan para tenaga kesehatan.

Platform tersebut mengandalkan berbagai sumber medis tepercaya, termasuk jurnal ilmiah The New England Journal of Medicine.

Studi ini melibatkan sebuah aplikasi khusus yang kini sudah tersedia untuk diunduh. Apple menargetkan partisipasi hingga 200.000 orang dalam penelitian tersebut.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan bagi masyarakat yang ingin bergabung.

Peserta harus berdomisili di Amerika Serikat, berusia minimal 21 tahun, serta menggunakan iPhone 15 Pro atau model lebih baru dengan sistem operasi iOS 26 atau versi setelahnya.

Peserta juga diberikan pilihan untuk membagikan data kesehatan dari Apple HealthKit. Data tersebut mencakup tingkat aktivitas fisik, kualitas tidur, hingga hasil pemeriksaan laboratorium.

Baca Juga:Apple Batasi Anggaran Penggunaan AI bagi Karyawan Internal

Informasi ini nantinya dapat digunakan sebagai konteks tambahan untuk memahami kondisi kesehatan masing-masing peserta.

Berdasarkan tangkapan layar aplikasi, pengguna dapat mengajukan berbagai pertanyaan medis melalui perintah berbasis teks. Salah satu contohnya adalah pertanyaan mengenai cara meningkatkan kesehatan jantung.

Aplikasi kemudian memberikan jawaban menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami, tanpa dipenuhi istilah medis yang rumit.

Jawaban tersebut juga dilengkapi tautan menuju sumber klinis yang telah melalui proses tinjauan sejawat atau peer-reviewed.

Melalui penelitian ini, Apple ingin mengembangkan perangkat kesehatan berbasis AI yang mampu memberikan informasi relevan, mudah dipahami, sekaligus dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Apple turut menegaskan bahwa aplikasi penelitian tersebut tidak terintegrasi dengan Siri maupun Apple Intelligence.

Perusahaan juga memastikan data peserta tetap terjaga kerahasiaannya dan tidak digunakan untuk melatih model AI.

"Kami meyakini bahwa inovasi yang bertanggung jawab harus dimulai dengan ketelitian ilmiah dan landasan klinis yang kuat," ujar Wakil Presiden Apple untuk bidang Kesehatan dan Kebugaran, Sumbul Desai, MD, dalam sebuah pernyataan.

Wawasan yang diperoleh dari studi ini akan membantu memajukan diskusi ilmiah yang lebih luas, sekaligus memastikan bahwa seiring berkembangnya teknologi.