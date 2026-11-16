Jangan Cuma Jadi Pengguna AI, Anak Muda Indonesia Didorong Jadi Pencipta Inovasi Digital

JawaPos.com - Generasi muda Indonesia didorong tidak sekadar menjadi pengguna teknologi kecerdasan artifisial (AI). Tetapi juga mampu menciptakan inovasi hingga memimpin pertumbuhan ekonomi digital.

Penguasaan teknologi dan peningkatan kompetensi digital dinilai menjadi modal penting agar anak muda tidak tertinggal dalam persaingan di era AI.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Putera Puteri Kebangsaan (PPPK) Muhammad Risal mengatakan Indonesia memiliki potensi sumber daya kepemudaan yang perlu disinergikan dengan perkembangan teknologi. Kolaborasi keduanya dapat membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kolaborasi antara kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi merupakan elemen penting dalam menghadapi tantangan transformasi digital,” ujar Risal dalam Digispace 2026 bertajuk Human Capital in the AI Era: Mencetak Talenta Digital dan Pemerataan Kompetensi Digital di Indonesia pada Senin (16/11).

Menurutnya, perkembangan AI harus menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas generasi muda. Terlebih, pemerataan kompetensi digital diperlukan agar peluang dari transformasi teknologi tidak hanya dinikmati kelompok masyarakat tertentu.

“Sumber daya kepemudaan dan perkembangan teknologi AI harus menjadi titik temu yang mampu kita sintesiskan, yang kemudian menjadi peluang bagi bangsa Indonesia,” katanya.

Dorongan agar anak muda mengambil peran lebih besar dalam perkembangan AI juga disampaikan Anggota DPRD Tebing Tinggi Fadli Umam. Ia menilai, generasi muda harus berani mengambil posisi sebagai pelaku sekaligus pencipta inovasi, bukan sekadar mengikuti perubahan teknologi.

“Adanya kegiatan ini, diharapkan kita tidak hanya menjadi penonton atas revolusi kecerdasan buatan, tetapi kita harus menjadi pemain, pencipta, bahkan pemimpin dalam ekonomi digital,” ungkap Fadli.

Upaya memperkenalkan peluang tersebut dilakukan melalui Digispace 2026 yang menghadirkan talkshow dan diskusi interaktif. Pembahasannya mencakup perkembangan AI, kebutuhan kompetensi masa depan, hingga peluang generasi muda untuk masuk dan berkembang dalam ekosistem digital.

Peserta juga mendapatkan kesempatan mencoba teknologi AI secara langsung melalui AI Experience. Pemanfaatannya diperkenalkan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari mengembangkan ide kreatif, membuat konten digital, menunjang kegiatan pendidikan dan pekerjaan, hingga mendukung pengembangan usaha.