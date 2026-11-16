Robot Tempur Otonom Dikembangkan, Medan Perang Hadirkan Tantangan yang Tak Dialami Mobil Swakemudi

JawaPos.com — Industri pertahanan global semakin gencar mengembangkan kendaraan tempur darat tanpa awak atau uncrewed ground vehicles (UGV) yang mampu beroperasi secara mandiri. Perkembangan ini didorong kebutuhan mengurangi risiko bagi tentara di garis depan. Namun, ambisi membangun robot perang otonom menghadapi persoalan mendasar yang tidak dialami mobil swakemudi: medan perang tidak memiliki jalur, rambu, maupun aturan lalu lintas yang dapat dijadikan acuan.

Penggunaan robot darat meningkat pesat, terutama dalam perang Rusia-Ukraina. Kendaraan tersebut tidak hanya mengangkut amunisi dan menyerang posisi lawan, tetapi juga mengevakuasi tentara yang terluka. Dengan kemampuan otonom, satu personel nantinya dapat mengawasi beberapa kendaraan sekaligus, sementara sistem tetap menjalankan tugas ketika komunikasi dengan operator terputus. Kondisi ini memungkinkan pasukan menjaga jarak lebih jauh dari ancaman di garis depan.

Dilansir dari Business Insider, Senin (16/11/2026), tantangan terbesar terletak pada karakter medan tempur yang terus berubah. Robot harus melintasi jalan berlumpur, hutan, dan permukaan tidak rata sembari menghadapi serangan musuh. David Roberts, CEO ARX Robotics untuk Inggris, menjelaskan perbedaan mendasar antara kendaraan sipil dan militer. "Jalan raya memiliki struktur. Ada aturan, lebar jalan yang memadai untuk dilalui mobil, serta marka yang memberi petunjuk kepada kendaraan mengenai apa yang harus dilakukan dan kapan melakukannya," ujarnya.

Sebaliknya, situasi peperangan tidak menawarkan kepastian serupa. "Dalam peperangan, tidak ada aturan yang benar-benar berlaku. Kita tidak pernah tahu apakah seseorang tiba-tiba muncul di depan kendaraan atau bersembunyi di balik rerumputan. Sejak awal, membangun sistem otonom untuk lingkungan seperti ini merupakan tantangan yang sangat berat," kata Roberts.

Mike McGinty, CEO perusahaan Inggris Digital Concepts Engineering (DCE), yang robot seri X-nya telah dibeli Angkatan Darat Inggris, menambahkan bahwa jalan perkotaan memiliki permukaan relatif rata, marka, jalur, serta petunjuk arah yang konsisten. "Jalan yang sama masih akan ada besok," katanya. Sebaliknya, robot di medan terbuka harus membedakan berbagai objek yang tampak serupa. "Otonomi sejati di medan lintas alam merupakan persoalan yang sangat sulit. Jika melihat garis di tanah, apakah itu lubang, batang kayu, bekas terbakar, bayangan, buaya, atau manusia?" ujarnya.

McGinty mengakui mobil swakemudi pun masih sulit dikembangkan. "Kenyataannya, teknologi itu masih sangat sulit," katanya. Meski begitu, membangun kendaraan darat tanpa awak untuk peperangan jauh lebih rumit. Dia bahkan memperkirakan perusahaan lain yang akan mencapai otonomi penuh lebih dahulu. "Seseorang pada akhirnya akan berhasil mewujudkannya, tetapi bukan kami karena kami bukan perusahaan perangkat lunak yang mengembangkan teknologi tersebut."

Untuk saat ini, kemampuan robot tempur masih terbatas. Roberts mengatakan sebagian besar kendaraan di Ukraina masih dikendalikan dari jarak jauh. Otonomi baru diterapkan pada fungsi tertentu, misalnya mengikuti titik koordinat ketika kehilangan koneksi dengan operator. ARX Robotics mengembangkan robot GEREON yang menggunakan perangkat lunak Mithra untuk menghubungkan sensor, kecerdasan buatan (AI), dan fungsi otonomi. Sistem supervised autonomy memungkinkan satu tentara mengawasi beberapa unit. Robotnya juga telah mampu mengikuti titik navigasi, mendeteksi manusia, menghindari tabrakan, dan berhenti demi keselamatan.

Tahap berikutnya adalah otonomi pada tingkat misi, yakni sistem komando dapat menentukan tujuan kendaraan tanpa harus mengendalikan setiap pergerakannya. Roberts memperkirakan kemampuan tersebut berkembang dalam satu hingga dua tahun mendatang, meski belum ada perusahaan yang mengerahkan teknologi itu secara operasional. Sementara itu, DCE membekali robotnya dengan perangkat Marionette untuk kendali jarak jauh dan mendukung fitur otonom melalui perangkat lunak pihak ketiga.

Kepala sistem robotik Batalion Da Vinci Wolves Ukraina, Oleksandr Yabchanka, mengakui otonomi robot darat masih dalam tahap awal. Namun, kebutuhan melindungi personel mendorong pengembangan lebih lanjut. "Masa depan drone udara maupun sistem nirawak darat terletak pada pengembangan otonomi," ujarnya. Platform inovasi pertahanan Brave1 di Ukraina juga membuka pendanaan bagi robot logistik yang mampu kembali ke pangkalan dan bergerak mandiri ketika komunikasi terputus.