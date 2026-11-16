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Penulis: Nanda Prayoga
Senin, 16 November 2026 | 21.24 WIB

Flip Sempat Error, Pengguna Keluhkan Saldo Tak Terbaca hingga Nominal Transfer Berubah

ILUSTRASI. Layanan perbankan digital makin diminati masyarakat Indonesia. (Flip) - Image

ILUSTRASI. Layanan perbankan digital makin diminati masyarakat Indonesia. (Flip)

JawaPos.com - Layanan Flip tengah menjadi perbincangan hangat di jagat maya. Pasalnya, layanan teknologi finansial ini disebut-sebut mengalami error sehingga mengganggu aktivitas penggunanya.

Salah satunya, hal ini diunggah oleh akun X, @andrdmynti pada Jumat (13/11). Dia menegaskan bahwa akun Flip miliknya sempat error.

“What theeeee..... 2x tf via flip siang ini lg error apa gmn bjirrrr. mau topup ovo pas paste nominal selalu beda. mana telat bgt sadarnya. asyeeeeemmm,” ungkap dia.

Hal serupa juga ramai dibicarakan di media sosial Threads. Bahkan, salah satu pengguna mengungkap dirinya kapok menggunakan layanan Flip.

“Saldonya tidak terbaca. Shit. Mode urgent seperti ini???? Kapok deh simpen dana di flip. Thankyou flip gak pake kamu lagi,” jelas @dwi_suryo_budi_utomo.

Bahkan ada pula netizen yang langsung memention akun Flip. Dia menyarankan agar Flip menginformasikan terlebih dahulu jika memang terjadi error.

“@flip_id ini kenapa flip error terus, udah keberapa ini flip ada kendala terus begini. Kalau misal emang lagi error mending bilang aja sebelum tf biar kita ga terlanjur tf, uda kesekian kali dan uda banyak kendala orang diluar sama juga sama persis, ini mau gimana dong tolong pertanggung jawabannya dari pihak flip @flip_id untuk segera diselesaikan,” ungkap @ferdianzakii.

Sementara itu, Flip sendiri telah mengklarifikasi hal ini. Pada akun media sosialnya, Flip menegaskan bahwa layanannya sudah kembali normal.

“SuperFlip by Aladin sudah kembali normal. Kepada seluruh pengguna Flip, mohon maaf atas ketidaknyamanannya sebelumnya. Tim Flip ingin menginformasikan bahwa saat ini layanan SuperFlip by Aladin sudah dapat digunakan seperti biasa. Kakak bisa membuka aplikasi Flip dan hubungkan kembali saldo SuperFlip dengan cara seperti di video terlampir,” ungkap Flip.

Editor: Sabik Aji Taufan
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