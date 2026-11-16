Nvidia Kehilangan Jensen Huang, Pendanaan Ekosistem AI Jadi Sorotan

JawaPos.com - Pengunduran diri Jensen Huang dari posisi Chief Executive Officer (CEO) Nvidia setelah 33 tahun memimpin perusahaan tersebut memunculkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan ekosistem industri kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

Kepergian salah satu tokoh sentral industri semikonduktor dunia itu dinilai berpotensi memengaruhi pola investasi, pembiayaan, hingga ekspansi infrastruktur AI global.

Pasalnya, Nvidia selama ini tidak hanya menjadi pemasok utama cip AI, tetapi juga berperan sebagai investor bagi sejumlah perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut.

Praktisi Pasar Modal, Hans Kwee, mengatakan keluarnya tokoh sentral revolusi kecerdasan buatan (AI) ini tidak hanya menghapus ratusan miliar dolar kapitalisasi pasar Nvidia, tetapi juga memicu guncangan struktural bagi industri teknologi global menjelang penawaran umum perdana (IPO) raksasa AI Anthropic pekan ini.

“Selama beberapa tahun terakhir, analis Wall Street menjuluki Huang sebagai "perekat" (glue) sekaligus "bankir" industri AI,” ujar Hans dalam pesan yang diterima, Senin (16/11).

Hans mengatakan, selain membangun dominasi teknologi melalui cip GPU dan ekosistem perangkat lunak tertutup CUDA, Huang secara agresif memanfaatkan kas tebal dan peringkat kredit investment-grade Nvidia untuk membiayai hampir seluruh rantai pasok AI.

Ia mengatakan, Huang berperan melakukan investasi ekuitas secara massif sepanjang 2026. Adapun, Nvidia berpartisipasi dalam 53 putaran pendanaan ventura bernilai di atas USD 100 juta, membuat nilai portofolio investasinya melonjak hingga USD 99 miliar.

Selain itu, Nvidia menyuntikkan hampir USD 50 miliar ke laboratorium AI terdepan, termasuk US$30 miliar ke OpenAI, komitmen USD 10 miliar ke Anthropic, serta investasi ke xAI dan Safe Superintelligence.

Hans mengatakan, Nvidia juga melakukan Skema Circular Financing & Penjamin Infrastruktur dengan Huang sebagai pelopor pendanaan melingkar dengan menyuntikkan modal ke operator pusat data (neocloud) seperti CoreWeave dan Nebius, yang kemudian menggunakan dana tersebut untuk memborong GPU Nvidia.

“Nvidia juga menjamin kewajiban sewa pusat data dan listrik mitra-mitranya senilai USD 170 miliar,” ujarnya.

IPO Anthropic Jadi Ujian Kepercayaan Investor Ketidakpastian kepemimpinan Nvidia juga terjadi menjelang rencana penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) perusahaan pengembang AI Anthropic di Nasdaq.

Berdasarkan dokumen prospektus yang diajukan kepada otoritas pasar modal Amerika Serikat, Anthropic menawarkan sebanyak 825 juta saham kelas A dengan kisaran harga USD 70 hingga USD 78 per saham. Perusahaan tersebut menggunakan kode saham ANT.

Pada batas atas kisaran harga, penawaran tersebut berpotensi menghimpun dana hingga sekitar USD 64,35 miliar. Sementara itu, valuasi perusahaan diperkirakan dapat mencapai USD 1,4 triliun berdasarkan perhitungan terdilusi penuh.

“Debut ANT menjadi barometer utama kepercayaan pasar. Jika sukses, sentimen sektor teknologi dapat pulih, namun penawaran raksasa ini juga berisiko menyedot likuiditas dari saham semikonduktor lama sekaligus memicu pertanyaan mengenai kelanjutan komitmen investasi USD 10 miliar dari Nvidia di bawah kepemimpinan baru,” ucapnya.

Hans mengatakan, memasuki tahun 2027, kombinasi melambatnya pendanaan melingkar dari Nvidia, kesenjangan antara belanja modal AI mencapai USD 660 miliar pada tahun 2026 dengan laba riil, hambatan izin pusat data pasca kemenangan Partai Demokrat di pemilu sela AS.

Selain itu, juga terkait dengan ancaman inflasi dan suku bunga tinggi membuat tahun 2027 berpotensi menjadi fase seleksi alam atau reality check.