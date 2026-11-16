Apple Uji Coba Chatbot AI untuk Jawab Pertanyaan Kesehatan, Gandeng OpenEvidence

JawaPos.com - Apple mulai mengembangkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) di bidang kesehatan melalui sebuah studi penelitian baru.

Menggandeng perusahaan AI kesehatan OpenEvidence, Apple menghadirkan aplikasi yang memungkinkan pengguna mengajukan berbagai pertanyaan medis dengan jawaban berbasis bukti klinis.

Sebagaimana dilansir dari TechCrunch, langkah ini diambil untuk memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan AI dalam mencari informasi kesehatan.

Berbeda dari pendekatan sejumlah perusahaan AI lainnya, Apple ingin meneliti manfaat jawaban yang didasarkan pada bukti dan publikasi ilmiah.

Studi tersebut terbuka bagi pengguna produk Apple di Amerika Serikat yang berusia minimal 21 tahun.

Namun, terdapat sejumlah persyaratan perangkat, yakni menggunakan iPhone 15 atau model lebih baru, menjalankan iOS 26 atau versi di atasnya, serta telah mengaktifkan Apple Intelligence.

Apple menargetkan penelitian ini akan melibatkan hingga 200 ribu peserta selama lebih dari 12 bulan.

Melalui aplikasi tersebut, pengguna bisa mengajukan pertanyaan kesehatan layaknya menggunakan ChatGPT atau Claude.

Jawaban yang diberikan akan mengacu pada sumber klinis dan publikasi ilmiah, termasuk The New England Journal of Medicine, Journal of the American Medical Association, serta Nature.

Apple menyebut jawaban dalam aplikasi akan disederhanakan agar lebih mudah dipahami untuk menjawab berbagai pertanyaan medis sehari-hari.

Pengguna juga dapat memberikan penilaian dan masukan terhadap jawaban yang diterima. Selain itu, peserta akan diminta mengisi survei setiap bulan selama penelitian berlangsung.

Aplikasi ini juga memungkinkan peserta membagikan data kesehatan dari HealthKit untuk menghasilkan jawaban yang lebih personal.

Data tersebut mencakup detak jantung saat istirahat, tingkat aktivitas fisik, pola tidur, hingga hasil pemeriksaan laboratorium.

Dengan informasi tersebut, aplikasi diharapkan dapat membantu pengguna memahami kondisi kesehatannya dan mempersiapkan diri sebelum berkonsultasi dengan dokter.

Apabila menemukan masalah medis yang memerlukan perhatian lebih lanjut, aplikasi juga dapat mengarahkan pengguna kepada penyedia layanan kesehatan.

Terkait keamanan data, Apple memastikan informasi peserta akan dianonimkan sebelum dikirim ke penyedia layanan cloud pihak ketiga yang aman. Data tersebut juga tidak akan digunakan untuk melatih model AI apa pun.

Sementara itu, OpenEvidence disebut akan menghapus data pertanyaan dan jawaban pengguna setelah 24 jam.

"Di Apple, kami meyakini bahwa inovasi yang bertanggung jawab bermula dari ketelitian ilmiah dan landasan klinis. Kesehatan adalah hal yang sangat personal, dan melakukan studi penelitian khusus merupakan cara paling bijaksana untuk memahami bagaimana masyarakat berinteraksi dengan, memahami, serta mengevaluasi kecerdasan buatan (AI) di bidang kesehatan dalam kehidupan sehari-hari," ujar Wakil Presiden bidang Kesehatan dan Kebugaran Apple, Sumbul Desai.

“Wawasan yang diperoleh dari studi ini akan membantu memajukan diskusi ilmiah yang lebih luas serta memastikan bahwa seiring berkembangnya teknologi, kami terus menghadirkan perangkat tepercaya yang benar-benar mendukung pengguna di mana pun mereka berada dalam perjalanan kesehatan mereka,” imbuhnya.

Aplikasi penelitian tersebut sudah dapat diunduh mulai 16 November 2026 oleh pengguna di Amerika Serikat.

Meski demikian, belum ada kepastian apakah Apple akan membawa teknologi jawaban berbasis AI ini ke aplikasi Health maupun Siri.