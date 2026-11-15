Serangan Siber Berbasis AI Meningkat, 1.000 Server Terpantau Aktif Sejak Oktober

JawaPos.com - Sekitar 1.000 server diduga menjadi basis serangan siber canggih yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI). Server-server tersebut telah terhubung ke internet sejak Oktober dan diduga digunakan untuk mencari celah keamanan serta menyerang situs web di berbagai negara.

Dilansir dari Kyodo, Minggu (15/11), temuan itu merupakan hasil penyelidikan internasional yang dipimpin Japan Computer Emergency Response Team Coordination Center (JPCERT/CC) bersama sejumlah perusahaan keamanan siber dari luar negeri.

Investigasi menunjukkan, server-server tersebut kemungkinan menggunakan AI untuk menemukan kerentanan sistem dan menjadikannya sasaran serangan.

Kemampuan meretas yang sebelumnya membutuhkan waktu dan keahlian khusus kini semakin mudah dilakukan dengan kemunculan teknologi AI tingkat lanjut.

Perangkat yang digunakan untuk melancarkan serangan dapat dipasang di fasilitas fisik maupun dioperasikan melalui infrastruktur virtual.

JPCERT/CC memulai penyelidikan pada awal Oktober dan menemukan berbagai perangkat AI di server-server tersebut. Saat ini, lembaga itu memantau sekitar 600 hingga 700 server yang teridentifikasi.

Menurut JPCERT/CC, sebagian besar server menampung platform berbasis AI, seperti Artex, sebuah perangkat untuk pengujian penetrasi sistem. Server-server itu diduga digunakan untuk mencari kelemahan sistem dan mencoba mencuri berkas konfigurasi.

Salah satu server juga menyimpan jejak perangkat bantu pemrograman berbasis AI yang dikembangkan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Anthropic PBC. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pelaku memanfaatkan AI untuk meningkatkan kemampuan peretasan.

Sejumlah server yang dapat diakses publik juga memuat perangkat untuk menganalisis struktur internal aplikasi ponsel pintar serta program pengujian kerentanan sistem.

Para pelaku diduga menganalisis aplikasi dan mencoba memperoleh akses tanpa izin melalui antarmuka yang digunakan untuk bertukar informasi dengan sistem eksternal.

Analis JPCERT/CC Ken Sajo memperingatkan bahwa pemanfaatan AI untuk serangan siber masih berada pada tahap awal. Namun, kemampuan teknologi tersebut diperkirakan akan membuat serangan semakin canggih.