Wamen Nezar: Kedaulatan AI Penting untuk Masa Depan Digital Indonesia

JawaPos.com - Pemerintah menilai penguatan kedaulatan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) menjadi hal penting untuk menjaga kendali Indonesia atas ekosistem digital nasional. Sebab, ketergantungan terhadap penyedia teknologi global berisiko membatasi keleluasaan pemerintah maupun perusahaan dalam mengelola infrastruktur digital.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, ketergantungan terhadap vendor teknologi dapat menimbulkan persoalan ketika sistem sudah terintegrasi. Salah satunya berkaitan dengan biaya lisensi dan keterbatasan untuk beralih ke penyedia lain maupun mengembangkan teknologi secara mandiri.

Menurut Nezar, kedaulatan AI bukan berarti Indonesia harus memproduksi seluruh teknologi sendiri atau membatasi kerja sama dengan negara lain. Namun, Indonesia perlu memiliki kendali dalam menentukan arah pengembangan dan pemanfaatan teknologi tersebut.

“Indonesia tetap perlu terbuka terhadap kolaborasi, tetapi harus memiliki posisi tawar yang kuat dan mampu menentukan prioritas, aturan, serta batas penggunaan teknologi AI di dalam negeri,” ujar Wamen Nezar dalam acara Merdeka AI Summit di Jakarta Selatan, dikutip Sabtu (14/11).

Dia juga menyoroti potensi risiko ketergantungan terhadap sejumlah kecil perusahaan teknologi global. Kondisi tersebut dapat memunculkan vendor lock-in hingga kill switch yang berpotensi menghambat keleluasaan Indonesia dalam mengelola dan mengembangkan infrastruktur digital.

“Karena itu, kerja sama internasional harus dibangun secara setara untuk memperkuat kapasitas teknologi nasional,” ungkap Wamen Nezar.

Nezar menegaskan, penguasaan AI tidak cukup hanya dengan membangun pusat data dan memastikan informasi tersimpan di dalam negeri. Indonesia juga perlu memiliki kemampuan mengembangkan model AI yang digunakan untuk mengolah data tersebut.

“Kedaulatan data tidak sama dengan kedaulatan AI. Sebuah negara bisa menyimpan datanya di dalam negeri, tetapi kalau kecerdasan yang mengolah data itu bergantung pada model yang dikendalikan pihak lain, kontrolnya belum penuh,”

Selain penguasaan infrastruktur dan perlindungan data, penguatan riset dan inovasi juga menjadi perhatian pemerintah. Nezar mendorong perusahaan teknologi nasional agar tidak hanya menjadi distributor produk asing, tetapi turut mengembangkan kemampuan penelitian dan pengembangan atau research and development (R&D).

“Kalau R&D kita lemah, kita enggak bisa menghasilkan sesuatu yang baru. Kita enggak bisa membuat value creation dari proses bisnis,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nezar menyebut pembangunan ekosistem AI nasional harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penguatan kapasitas komputasi, ketersediaan energi, konektivitas, hingga partisipasi Indonesia dalam rantai pasok semikonduktor global.