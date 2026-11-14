OpenAI Hadirkan ChatGPT Wallet, Agen AI Kini Bisa Belanja atas Nama Pengguna

JawaPos.com - OpenAI memperkenalkan fitur pembayaran baru bernama ChatGPT Wallet. Fitur ini memungkinkan agen kecerdasan buatan (AI) Dots melakukan pembelian barang atas nama pengguna dengan persetujuan pemilik akun.

Seperti dilansir dari Engadget, melalui ChatGPT Wallet, pengguna cukup memasukkan informasi kartu pembayaran satu kali. Setelah itu, agen AI dapat membantu mencari dan mengumpulkan barang yang ingin dibeli hingga menyelesaikan proses transaksi.

Meski demikian, OpenAI menyertakan sejumlah mekanisme pengamanan untuk mengantisipasi risiko penggunaan AI dalam aktivitas keuangan. Pengguna tetap harus memberikan persetujuan sebelum setiap transaksi diselesaikan.

Proses persetujuan tersebut dilakukan melalui pemeriksaan keamanan, seperti Face ID atau pemindaian sidik jari. Mekanisme ini juga bertujuan menciptakan catatan pembelian yang jelas sehingga dapat membantu apabila terjadi sengketa transaksi.

OpenAI menjelaskan, agen AI tidak memiliki akses langsung terhadap informasi kartu pembayaran pengguna. Sebagai gantinya, pihak toko menerima token pembayaran yang berfungsi sebagai pengganti detail kartu asli.

Dalam pengembangan ChatGPT Wallet, OpenAI bekerja sama dengan sejumlah perusahaan jaringan pembayaran, yakni American Express, Mastercard, dan Visa. Kerja sama tersebut memungkinkan pemegang kartu tetap memperoleh poin rewards serta perlindungan transaksi yang sudah tersedia pada kartu mereka.

"Tujuan kami di sini adalah untuk benar-benar berfokus pada pedagang dan mitra jaringan kami, serta membangun fondasi yang aman dan mudah digunakan," ujar Chaya Nayak, pemimpin produk untuk monetisasi dan pembayaran di OpenAI.

Untuk saat ini, OpenAI belum mengambil komisi dari setiap pembelian yang dilakukan melalui ChatGPT Wallet. Dengan demikian, pengguna belum dikenakan biaya tambahan dari OpenAI untuk transaksi melalui sistem tersebut.

Namun, skema tersebut berpotensi berubah seiring perkembangan layanan. ChatGPT Wallet juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan baru bagi OpenAI apabila nantinya perusahaan menerapkan biaya transaksi.

Saat ini, ChatGPT Wallet mulai diluncurkan secara bertahap untuk pengguna agen AI Dots dengan paket Pro di Amerika Serikat yang berusia minimal 18 tahun.

OpenAI menyatakan akan bekerja sama dengan berbagai pelaku bisnis, perbankan, dan jaringan pembayaran untuk mengevaluasi pengalaman penggunaan awal sekaligus memperluas jangkauan layanan tersebut.

Kehadiran fitur ini juga menambah perkembangan penggunaan agen AI untuk aktivitas belanja secara mandiri. Namun, kemampuan tersebut mulai menimbulkan tantangan bagi sejumlah platform digital.