Elon Musk Siap Tampung Jensen Huang Setelah Dibuang Nvidia karena Skandal

JawaPos.com - Jensen Huang belum tentu kehilangan masa depannya di industri teknologi setelah tersingkir dari kursi CEO Nvidia akibat skandal hubungan pribadi. Pasalnya, taipan teknologi dunia, Elon Musk justru menyatakan terbuka untuk merekrut Huang.

Elon Musk bahkan menyebut kesempatan bekerja bersama salah satu tokoh paling berpengaruh di industri cip kecerdasan buatan (AI) itu sebagai sebuah kehormatan. Pernyataan Musk muncul melalui platform X pada Rabu malam, sebelum Nvidia secara resmi mengumumkan pengunduran diri Huang pada Kamis.

Musk merespons unggahan seorang pengguna yang memintanya merekrut mantan bos Nvidia tersebut.

"Itu akan menjadi suatu kehormatan," tulis Musk singkat.

Meski demikian, Musk tidak menjelaskan posisi apa yang mungkin ditawarkan, perusahaan mana yang akan menjadi tempat Huang bekerja, maupun apakah keduanya sudah membicarakan kemungkinan kerja sama.

Namun, respons tersebut langsung menarik perhatian karena muncul ketika masa depan Huang di Nvidia sedang berada di ujung tanduk.

Huang akhirnya meninggalkan jabatan Presiden, CEO, sekaligus anggota Dewan Direksi Nvidia dengan status efektif segera. Keputusan itu mengakhiri kepemimpinannya selama 33 tahun di perusahaan yang ikut membesarkan namanya sebagai salah satu tokoh penting revolusi AI.

Ketertarikan Musk terhadap Huang cukup menarik mengingat keduanya sama-sama berada di pusat perkembangan industri kecerdasan buatan.

Musk saat ini terlibat dalam pengembangan teknologi AI melalui xAI, perusahaan di balik chatbot Grok. Dia juga memimpin sejumlah perusahaan teknologi lain yang membutuhkan infrastruktur komputasi berkemampuan tinggi.

Sementara itu, Huang dikenal sebagai sosok yang membawa Nvidia menjadi pemasok utama cip untuk pusat data AI, superkomputer, dan pengembangan model kecerdasan buatan generatif.

Keahlian Huang dalam membangun bisnis semikonduktor dan mengembangkan ekosistem komputasi AI tentu menjadi modal besar jika dirinya kembali terlibat dalam perusahaan teknologi.

Meski begitu, belum ada kepastian bahwa tawaran perekrutan benar-benar akan terjadi. Pernyataan Musk sejauh ini hanya berupa respons singkat di media sosial, bukan pengumuman perekrutan resmi.

Tidak ada pula informasi bahwa Huang telah menerima tawaran atau menyepakati posisi baru.

Nvidia Kehilangan USD 450 Miliar Nilai Pasar

Kepergian Huang tidak hanya menjadi persoalan pergantian pimpinan. Nvidia juga menghadapi tekanan di pasar saham setelah kontroversi yang menyeret pendirinya mencuat.

Fortune melaporkan, Nvidia kehilangan sekitar USD 450 miliar kapitalisasi pasar dalam beberapa hari setelah Huang mengakui perselingkuhannya.

Penurunan tersebut memperlihatkan besarnya perhatian investor terhadap stabilitas kepemimpinan perusahaan, terutama karena Huang selama puluhan tahun menjadi figur sentral dalam strategi dan pertumbuhan Nvidia.

Nvidia sendiri sempat menyatakan tetap memberikan kepercayaan kepada Huang ketika kontroversi mulai mencuat.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Direksi mengumumkan penyelidikan independen terkait dugaan operasi intelijen asing yang menyasar Huang.

Nvidia juga menyatakan tidak memiliki alasan untuk meyakini bahwa rahasia perusahaan maupun keamanan nasional telah dikompromikan.

Namun, situasi berubah setelah muncul laporan tambahan mengenai dugaan hubungan pribadi Huang dengan perempuan lain di lingkungan perusahaan.

Bukan Hanya Alice Huang, Ada Laporan Hubungan dengan Eksekutif Nvidia

Skandal yang menyeret Huang semakin rumit setelah laporan The New York Times menyebut dirinya juga diduga memiliki hubungan di luar pernikahan dengan Kimberly Powell, Wakil Presiden Nvidia untuk bidang kesehatan yang berada di bawah garis pelaporannya.

Laporan tersebut muncul pada Rabu, ketika Dewan Direksi Nvidia dikabarkan menggelar pertemuan untuk membahas masa depan Huang.

Reuters kemudian melaporkan adanya dugaan hubungan intim Huang dengan seorang karyawan Nvidia lainnya. Informasi itu mengutip dua orang yang mengetahui persoalan tersebut.

Namun, Nvidia maupun Huang belum mengonfirmasi laporan mengenai hubungan tambahan tersebut.

Sebelumnya, nama Alice Huang juga menjadi perhatian setelah pejabat intelijen AS diduga mengaitkannya dengan aktivitas intelijen Tiongkok. Alice merupakan mantan eksekutif Megaspeed, perusahaan berbasis di Singapura yang memiliki hubungan bisnis dengan Nvidia.

Perempuan tersebut dicurigai membantu penyaluran cip Nvidia ke Tiongkok. Pemerintah Tiongkok membantah tuduhan keterlibatan intelijennya.

Huang sendiri dilaporkan telah menyampaikan permintaan maaf secara terbuka atas perselingkuhannya pada Minggu.

Diberitakan sebelumnya, setelah Huang mundur, Nvidia menunjuk Colette Kress yang sebelumnya menjabat Chief Financial Officer (CFO) sebagai CEO sementara.

Kress akan merangkap kedua jabatan tersebut sampai Dewan Direksi menemukan pengganti permanen. Nvidia membuka proses pencarian kandidat dari internal maupun eksternal perusahaan.

Sementara itu, Harvey C. Jones ditunjuk sebagai Ketua Dewan Direksi pertama dalam sejarah Nvidia.

Pergantian kepemimpinan tersebut menandai berakhirnya era Huang di Nvidia setelah lebih dari tiga dekade membangun perusahaan itu menjadi salah satu pemain utama industri semikonduktor dunia.

Di tengah perubahan tersebut, respons Musk membuka kemungkinan baru bagi Huang untuk tetap berkiprah di industri teknologi.