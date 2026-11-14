Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Sabtu, 14 November 2026 | 20.16 WIB

WhatsApp Uji Coba Fitur Pesan Teks Sekali Lihat, Hilang setelah Dibaca

Ilustrasi logo WhatsApp. (The Guardian) - Image

Ilustrasi logo WhatsApp. (The Guardian)

JawaPos.com - WhatsApp terus mengembangkan fitur privasi bagi penggunanya. Setelah menghadirkan opsi sekali lihat atau view once untuk foto, video, dan pesan suara, kini aplikasi pesan instan tersebut mulai menguji fitur serupa untuk pesan teks.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim pesan tertulis yang hanya bisa dibuka satu kali oleh penerima. Setelah pesan dibaca dan ditutup, isinya akan otomatis menghilang sehingga tidak dapat diakses kembali melalui ruang obrolan.

Laporan WABetaInfo menyebutkan, fitur pesan teks sekali lihat mulai tersedia bagi sejumlah pengguna WhatsApp versi beta 2.26.45.6 untuk Android. Kehadirannya menjadi pengembangan dari fitur view once yang sebelumnya sudah diterapkan pada jenis pesan lainnya.

Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna cukup mengetik pesan seperti biasa di kolom percakapan. Namun, alih-alih langsung menekan tombol kirim, pengguna perlu menekan dan menahannya hingga muncul pilihan View Once atau Lihat Sekali.

Pada penggunaan pertama, WhatsApp akan menampilkan pemberitahuan mengenai mekanisme pesan sekali lihat. Pengguna dapat menekan tombol OK untuk melanjutkan proses pengiriman.

Berbeda dari pesan teks biasa, kiriman dengan opsi ini tidak langsung menampilkan isinya di ruang percakapan. Penerima harus mengetuk pesan tersebut untuk membukanya.

Pesan kemudian akan ditampilkan melalui antarmuka khusus yang terpisah dari tampilan obrolan.

Setelah penerima menutup tampilan tersebut, pesan tidak bisa dibuka kembali. WhatsApp juga akan memberikan penanda bahwa pesan telah dibuka sehingga pengirim dapat mengetahui statusnya.

Namun, informasi tersebut bergantung pada pengaturan laporan dibaca atau read receipts yang diaktifkan.

WhatsApp turut membatasi sejumlah tindakan terhadap pesan tersebut. Penerima tidak dapat menyalin, meneruskan, maupun menyimpan isi pesan.

Aplikasi ini juga memblokir pengambilan tangkapan layar atau screenshot serta perekaman layar ketika pesan sedang dibuka.

Meski demikian, mekanisme perlindungan tersebut bukan berarti isi pesan sepenuhnya bebas dari risiko penyalahgunaan.

Penerima masih bisa menggunakan perangkat lain untuk memotret atau merekam tampilan pesan. Cara tersebut berada di luar kemampuan WhatsApp untuk dicegah.

 Selain itu, WABetaInfo melaporkan bahwa pesan teks dengan opsi sekali lihat saat ini belum mendukung fitur pengiriman terjadwal. Belum ada kepastian apakah pembatasan tersebut akan tetap berlaku ketika fitur dirilis secara luas.

Untuk sementara, fitur pesan teks sekali lihat masih dalam tahap pengujian dan baru tersedia bagi sebagian pengguna WhatsApp beta di Android. Belum ada informasi mengenai jadwal peluncuran resminya untuk seluruh pengguna. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google

Tags

pesan teks sekali lihatwhatsappfitur baru

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

WhatsApp Bisa Kirim Undangan ke Orang yang Tak Punya Akun, Konfirmasi Kehadiran Cukup Lewat Link - Image
Aplikasi

WhatsApp Bisa Kirim Undangan ke Orang yang Tak Punya Akun, Konfirmasi Kehadiran Cukup Lewat Link

Sabtu, 7 November 2026 | 04.38 WIB

WhatsApp Uji Fitur Baru, Bisa Sarankan Foto dan Video Terbaru untuk Dikirim ke Kontak  - Image
Teknologi

WhatsApp Uji Fitur Baru, Bisa Sarankan Foto dan Video Terbaru untuk Dikirim ke Kontak 

Jumat, 6 November 2026 | 03.08 WIB

Ingin Membangun Hubungan dengan Orang dari Berbagai Usia melalui Pesan WhatsApp? Lakukan 6 Tips Ini - Image
Kepribadian

Ingin Membangun Hubungan dengan Orang dari Berbagai Usia melalui Pesan WhatsApp? Lakukan 6 Tips Ini

Sabtu, 31 Oktober 2026 | 05.51 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore