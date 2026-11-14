WhatsApp Uji Coba Fitur Pesan Teks Sekali Lihat, Hilang setelah Dibaca

JawaPos.com - WhatsApp terus mengembangkan fitur privasi bagi penggunanya. Setelah menghadirkan opsi sekali lihat atau view once untuk foto, video, dan pesan suara, kini aplikasi pesan instan tersebut mulai menguji fitur serupa untuk pesan teks.

Fitur ini memungkinkan pengguna mengirim pesan tertulis yang hanya bisa dibuka satu kali oleh penerima. Setelah pesan dibaca dan ditutup, isinya akan otomatis menghilang sehingga tidak dapat diakses kembali melalui ruang obrolan.

Laporan WABetaInfo menyebutkan, fitur pesan teks sekali lihat mulai tersedia bagi sejumlah pengguna WhatsApp versi beta 2.26.45.6 untuk Android. Kehadirannya menjadi pengembangan dari fitur view once yang sebelumnya sudah diterapkan pada jenis pesan lainnya.

Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna cukup mengetik pesan seperti biasa di kolom percakapan. Namun, alih-alih langsung menekan tombol kirim, pengguna perlu menekan dan menahannya hingga muncul pilihan View Once atau Lihat Sekali.

Pada penggunaan pertama, WhatsApp akan menampilkan pemberitahuan mengenai mekanisme pesan sekali lihat. Pengguna dapat menekan tombol OK untuk melanjutkan proses pengiriman.

Berbeda dari pesan teks biasa, kiriman dengan opsi ini tidak langsung menampilkan isinya di ruang percakapan. Penerima harus mengetuk pesan tersebut untuk membukanya.

Pesan kemudian akan ditampilkan melalui antarmuka khusus yang terpisah dari tampilan obrolan.

Setelah penerima menutup tampilan tersebut, pesan tidak bisa dibuka kembali. WhatsApp juga akan memberikan penanda bahwa pesan telah dibuka sehingga pengirim dapat mengetahui statusnya.

Namun, informasi tersebut bergantung pada pengaturan laporan dibaca atau read receipts yang diaktifkan.

WhatsApp turut membatasi sejumlah tindakan terhadap pesan tersebut. Penerima tidak dapat menyalin, meneruskan, maupun menyimpan isi pesan.

Aplikasi ini juga memblokir pengambilan tangkapan layar atau screenshot serta perekaman layar ketika pesan sedang dibuka.

Meski demikian, mekanisme perlindungan tersebut bukan berarti isi pesan sepenuhnya bebas dari risiko penyalahgunaan.

Penerima masih bisa menggunakan perangkat lain untuk memotret atau merekam tampilan pesan. Cara tersebut berada di luar kemampuan WhatsApp untuk dicegah.

Selain itu, WABetaInfo melaporkan bahwa pesan teks dengan opsi sekali lihat saat ini belum mendukung fitur pengiriman terjadwal. Belum ada kepastian apakah pembatasan tersebut akan tetap berlaku ketika fitur dirilis secara luas.