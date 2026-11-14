Perusahaan Didorong Membangun Cyber Resilience, Ini Alasannya!

JawaPos.com - Menjelang diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2026 sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada 16 Januari 2027, perusahaan di Indonesia perlu lebih memperhatikan tata kelola data dan kesiapan teknologi informasinya.

Di tengah semakin kompleksnya lingkungan TI, memiliki kontrol akses yang terkelola, perlindungan data yang memadai, serta visibilitas terhadap risiko operasional menjadi langkah penting dalam menjaga keberlangsungan bisnis.

PT Multipolar Technology Tbk mendorong perusahaan-perusahaan di Tanah Air membangun cyber resilience melalui pendekatan yang lebih terintegrasi.

“Pengelolaan akses, perlindungan data, dan pemantauan kondisi operasional perlu berjalan beriringan agar perusahaan memiliki kontrol yang lebih baik terhadap lingkungan TI-nya,” ujar Omega Palguno Purnomo, Department Head Multipolar Technology, saat membuka seminar bertema “AI is Moving Fast. Can Your Security Keep Up?” di Jakarta.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah membangun pengelolaan akses terhadap sistem dan aplikasi secara lebih terstruktur. IBM HashiCorp Vault membantu perusahaan mengelola informasi sensitif (secrets), seperti password, API keys, token, dan sertifikat digital, secara terpusat.

Melalui pengaturan hak akses dan pengelolaan kredensial yang terotomatisasi, perusahaan dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual serta meningkatkan kontrol terhadap akses yang digunakan oleh aplikasi dan sistem.

“Pengelolaan kredensial yang baik menjadi fondasi penting bagi perusahaan, terutama ketika aplikasi dan infrastruktur semakin berkembang. IBM HashiCorp Vault membantu perusahaan mengelola secrets secara terpusat dan mengatur akses berdasarkan kebijakan yang ditetapkan, sehingga pengelolaan lingkungan TI dapat dilakukan dengan lebih terkontrol,” jelas Omega.

Selain akses, perusahaan juga perlu mengetahui data apa yang dimiliki, di mana data tersebut berada, serta bagaimana data digunakan. IBM Guardium membantu perusahaan menemukan dan mengklasifikasikan data sensitif, memantau aktivitas akses terhadap data, serta memberikan visibilitas untuk mendukung pengelolaan risiko dan kebutuhan kepatuhan. Dengan informasi tersebut, perusahaan dapat menentukan prioritas perlindungan data berdasarkan kebutuhan dan tingkat sensitivitasnya.

Sementara IBM Concert membantu perusahaan mengelola kompleksitas operasional TI melalui insight berbasis kecerdasan buatan (AI). Solusi ini menghubungkan informasi dari berbagai aplikasi dan lingkungan operasional untuk membantu tim TI memahami keterkaitan risiko, mengidentifikasi area yang perlu mendapat perhatian, serta menentukan prioritas tindakan. Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan TI dan mendukung keandalan layanan bisnis.

“Perusahaan membutuhkan visibilitas yang lebih baik terhadap kondisi aplikasi dan operasional TI agar dapat menentukan langkah yang tepat. IBM Concert membantu menyajikan insight yang relevan untuk mendukung pengambilan keputusan dan prioritas penanganan, sehingga tim TI dapat mengelola operasional secara lebih proaktif,” ujar Elen, Department Head Middleware Cloud Platform Multipolar Technology.

Kolaborasi ketiganya menciptakan pendekatan keamanan dan resiliensi menyeluruh. IBM HashiCorp Vault membantu mengelola akses dan kredensial, IBM Guardium memberikan visibilitas terhadap data sensitif dan aktivitas penggunaannya, sedangkan IBM Concert membantu mengidentifikasi serta memprioritaskan risiko operasional TI.

“Cyber resilience perlu dibangun melalui kesiapan yang berkelanjutan. Perusahaan perlu memiliki kontrol yang memadai terhadap akses, memahami aset datanya, serta mampu mengidentifikasi area operasional yang membutuhkan perhatian. Dengan dukungan teknologi yang tepat, perusahaan dapat mengambil langkah preventif secara lebih terarah,” tutup Omega.

Di pasar global, kesadaran untuk memanfaatkan solusi data resiliency terus meningkat, tentu saja dipicu oleh tuntutan untuk menjaga keamanan data dan ketahanan operasional bisnis. Berdasarkan data perusahaan riset pasar Fortune Business Insights, pasar data resiliency global pada 2025 bernilai US$37,93 miliar, tahun ini naik menjadi USD44,72 miliar, dan pada 2034 diperkirakan mencapai US$166,76 miliar.