Komdigi Siapkan Pengawasan Digital Berbasis Risiko, Keuangan hingga Kesehatan jadi Prioritas

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyiapkan pendekatan baru dalam melakukan pengawasan teknologi digital. Hal ini dengan cara mempertimbangkan tingkat risiko di setiap sektor. Langkah ini dilakukan agar perlindungan terhadap masyarakat dapat disesuaikan dengan potensi dampak teknologi terhadap keselamatan dan hak warga.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria mengatakan, pengawasan digital tidak bisa dilakukan dengan menerapkan standar yang sama untuk seluruh teknologi. Menurutnya, tingkat perlindungan harus sebanding dengan risiko yang ditimbulkan oleh pemanfaatan teknologi tersebut.

“Kita tidak bisa memperlakukan semua teknologi dengan cara yang sama, mengingat teknologi memiliki tujuan dan tingkat dampak terhadap masyarakat yang berbeda-beda. Semakin besar dampaknya terhadap hak dan keselamatan warga, semakin tinggi pula tuntutan yang harus kita penuhi,” ujar Wamen Nezar di Jakarta Selatan, Jumat (13/11).

Nezar menjelaskan, jasa keuangan, kesehatan, dan pendidikan termasuk sektor yang membutuhkan perhatian khusus karena memiliki tingkat risiko relatif tinggi. Penggunaan teknologi di bidang tersebut berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat, sehingga memerlukan standar perlindungan yang lebih kuat.

Selain ketiga sektor itu, energi, pertanian, dan perikanan juga membutuhkan pengelolaan risiko yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing bidang.

“Dengan pendekatan berbasis risiko, negara bisa melindungi masyarakat secara proporsional tanpa menghambat inovasi yang bertumbuh,” jelasnya.

Penerapan pengawasan berbasis risiko juga dinilai semakin penting di tengah meningkatnya ancaman keamanan digital. Nezar mengacu pada Global Risks Report 2026 dari World Economic Forum yang menempatkan misinformasi dan disinformasi sebagai risiko global terbesar kedua dalam proyeksi dua tahun ke depan. Sementara itu, ketidakamanan siber berada di posisi keenam.

Ancaman yang berkaitan dengan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) juga menunjukkan peningkatan. Dalam laporan tersebut, risiko dampak buruk AI yang sebelumnya berada di peringkat ke-30 untuk horizon dua tahun diproyeksikan naik ke posisi kelima dalam horizon sepuluh tahun.

“AI membuat kejahatan siber semakin mudah dilakukan dan semakin sulit dikenali. Masyarakat saat ini menghadapi phishing, pencurian data, hingga penipuan dengan suara dan wajah palsu,” ungkapnya.

Besarnya ancaman penipuan digital juga terlihat dari data Indonesia Anti-Scam Centre. Dalam periode November 2024 hingga Juni 2026, terdapat sekitar 600 ribu kasus penipuan dengan total kerugian mencapai Rp9,3 triliun. Dari keseluruhan dana yang hilang, hanya sekitar tujuh persen yang berhasil diselamatkan.

Karena itu, Nezar menilai pemerintah perlu mengubah pola pengawasan yang selama ini lebih banyak berfokus pada penanganan insiden. Ke depan, pencegahan harus dilakukan sejak teknologi masih dalam tahap pengembangan.

Salah satu langkah yang ditekankan adalah penerapan prinsip security by design. Pendekatan ini mengharuskan aspek keamanan, privasi, serta mekanisme pengaduan masyarakat sudah diperhitungkan sejak proses perancangan sistem digital.

“Jangan menunggu insiden datang. Keamanan, privasi, dan hak pengaduan harus dipikirkan sejak teknologi itu kita rancang, bukan setelah ada masyarakat yang menjadi korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nezar menyampaikan bahwa keamanan digital merupakan bagian dari arah pembangunan ekosistem digital Indonesia melalui tiga prinsip utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga.

Dia juga mengingatkan bahwa pemimpin digital di setiap sektor memiliki tanggung jawab untuk memastikan pemanfaatan teknologi tetap mengutamakan kepentingan manusia. Hal ini termasuk dalam penerapan AI yang menurutnya harus disesuaikan dengan kebutuhan, bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi.