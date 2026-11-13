Ramai Pembatasan Konten Kritik, Komdigi Ajak SAFEnet dan Remotivi Cocokkan Data

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengajak SAFEnet dan Remotivi mencocokkan data terkait pembatasan konten kritis di media sosial. Langkah ini menyusul temuan kedua lembaga yang mencatat 127 konten mengalami moderasi hingga 8 November 2026, dengan 94 di antaranya atau 74 persen dikaitkan dengan permintaan Komdigi.

Komdigi menyatakan terbuka untuk memeriksa laporan tersebut menggunakan catatan penanganan konten yang dimiliki pemerintah. Pencocokan diperlukan untuk memastikan apakah unggahan yang masuk dalam pemantauan kedua lembaga memang pernah dimintakan penurunan oleh Komdigi.

Namun, di tengah meningkatnya pembatasan konten kritik, persoalan transparansi menjadi perhatian. Terlebih, sejumlah unggahan yang terdampak berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah dan informasi mengenai kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemantauan yang dilakukan organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik.

"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci kepada wartawan di kantornya di Jakarta, Jumat (13/11).

Komdigi Belum Menemukan Kecocokan Data Mediodecci mengatakan Komdigi siap membuka catatan penanganan konten untuk dicocokkan dengan laporan Remotivi dan SAFEnet.

Menurut dia, proses permintaan penurunan konten melibatkan sistem elektronik dan komunikasi dengan platform digital. Karena itu, rekam jejak permintaan tersebut dapat ditelusuri kembali.

"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," katanya.

Meski demikian, Mediodecci mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan kedua lembaga tersebut.

Dia menyoroti angka 74 persen yang menunjukkan 94 dari total 127 konten dalam pemantauan dikaitkan dengan permintaan Komdigi.

Menurutnya, angka tersebut perlu dilihat berdasarkan cakupan data yang digunakan masing-masing pihak. Jumlah yang tercatat pemerintah bisa saja lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan temuan lembaga pemantau.

"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelasnya.

Kritik terhadap Pemerintah Menjadi Konten Terbanyak Dalam laporan yang dirilis 8 November 2026, Remotivi dan SAFEnet mencatat peningkatan moderasi konten dibandingkan pemantauan sebelumnya pada 8 September 2026.

Saat itu, kedua lembaga menemukan 73 konten mengalami moderasi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 127 konten dalam pemantauan terbaru.

Kritik terhadap Presiden Prabowo Subianto serta kritik terhadap pejabat dan pemerintahan menjadi dua topik terbanyak. Masing-masing tercatat sebanyak 32 konten atau 25,2 persen dari keseluruhan temuan.

Platform X menjadi media sosial dengan moderasi terbanyak, yakni 56 konten atau 44,1 persen. Sementara Threads mencatat 43 konten atau 33,9 persen.

Di Threads, salah satu bentuk pembatasan yang ditemukan adalah geolock, yakni membuat unggahan tidak dapat diakses oleh pengguna dengan alamat IP Indonesia. Sebanyak 25 dari 43 konten yang dimoderasi di platform tersebut mengalami pembatasan ini.

Selain permintaan pemerintah, moderasi berdasarkan panduan komunitas platform juga meningkat. Jumlahnya mencapai 33 konten atau 26 persen, naik dari 9,6 persen pada pemantauan sebelumnya.

Persoalan moderasi juga semakin menjadi perhatian karena sejumlah konten yang dibatasi berkaitan dengan kepentingan publik.

Remotivi dan SAFEnet menemukan 13 konten bertema karhutla mengalami moderasi. Sebagian di antaranya berkaitan dengan kritik terhadap lambatnya penanganan kebakaran hutan dan kabut asap di Kalimantan.

Di X, dua unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo karena dinilai lambat memadamkan api menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi.

Unggahan warga yang menyoroti kebakaran di Way Kambas dan nasib satwa liar juga mengalami pembatasan.

Sementara di Instagram, konten mengenai kebakaran hutan dengan sampul foto Prabowo dilaporkan dihapus atas permintaan Komdigi. Kritik terhadap presiden terkait penanganan karhutla di Kalimantan yang diunggah melalui Threads juga mengalami moderasi.

Pembatasan tidak hanya terjadi terhadap kritik politik. Kelompok Nalar Rawat melaporkan video investigasi ilmiah mengenai karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah dihapus TikTok hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya transparansi dalam setiap proses moderasi. Sebab, pembatasan terhadap informasi lingkungan dan kritik penanganan bencana dapat menghambat masyarakat menyampaikan persoalan yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan mereka.

Hak menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi dijamin dalam Pasal 28E ayat 3 dan Pasal 28F UUD 1945. Sementara hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin melalui Pasal 28H ayat 1.

Karena itu, pencocokan data antara Komdigi dan kedua lembaga pemantau diharapkan tidak hanya menyelesaikan perbedaan pencatatan. Publik juga membutuhkan kejelasan mengenai alasan, dasar hukum, dan mekanisme permintaan penghapusan konten, terutama jika unggahan tersebut berisi kritik dan informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat.