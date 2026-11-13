Warga Kritik Penanganan Karhutla Malah Kena Moderasi, Informasi Kabut Asap Ikut Terancam

JawaPos.com - Ketika warga membutuhkan informasi mengenai kebakaran hutan dan kabut asap, sejumlah unggahan yang membahas persoalan tersebut justru mengalami pembatasan di media sosial.

Kritik terhadap pemerintah, video investigasi kualitas udara, hingga informasi kondisi lingkungan dilaporkan terkena moderasi.

Remotivi dan SAFEnet menemukan sedikitnya 13 konten bertema kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengalami moderasi hingga 8 November 2026.

Sebagian pembatasan terjadi pada pertengahan Oktober, ketika kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah Kalimantan.

Temuan ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara penegakan aturan ruang digital dan pembatasan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

Sebab, karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan. Kebakaran hutan juga berkaitan dengan kesehatan, keselamatan warga, kerusakan ekosistem, serta tanggung jawab pemerintah dalam penanganan bencana.

Salah satu kasus yang disorot adalah penghapusan video investigasi ilmiah milik kelompok Nalar Rawat oleh TikTok.

Video tersebut membahas karbon monoksida dan lonjakan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) hingga 1.200 di Kalimantan Tengah.

Kelompok tersebut dalam temuan terbarunya melaporkan videonya dihapus hanya 16 jam setelah dipublikasikan.

TikTok dan Instagram juga dilaporkan menghapus sejumlah unggahan warga yang membahas situasi kebakaran dan kabut asap di Palangka Raya.

Kritik kepada Presiden hingga Nasib Satwa Ikut Dimoderasi Pembatasan juga menyasar unggahan yang secara langsung mengkritik penanganan karhutla oleh pemerintah.

Di X, dua unggahan yang mengkritik Presiden Prabowo Subianto karena dinilai lambat memadamkan api menerima pemberitahuan dugaan pelanggaran hukum atas permintaan Komdigi.

Unggahan warga yang mengungkapkan kesedihan atas kebakaran di Way Kambas dan nasib satwa liar juga mengalami pembatasan.

Di Instagram, konten mengenai kebakaran hutan dengan sampul foto Prabowo dilaporkan dihapus atas permintaan Komdigi.

Kritik keras terhadap presiden terkait penanganan karhutla di Kalimantan yang disampaikan melalui Threads juga terkena moderasi.

Bukan hanya warga biasa, figur publik dan pejabat daerah turut mengalami pembatasan.

Wendi Cagur mengeluhkan jangkauan unggahan ulang di Instagram Story miliknya dibatasi setelah menyuarakan persoalan karhutla.

Sementara itu, video Bupati Siak, Riau, Afni Zulkifli, mengenai penanaman pohon di lokasi bekas karhutla dihapus TikTok dengan alasan pelanggaran panduan komunitas. Padahal, video tersebut berisi kegiatan pemulihan lingkungan.

Pembatasan Informasi Bisa Merugikan Masyarakat Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari hak masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai ancaman lingkungan di sekitarnya.

Dalam situasi bencana, media sosial kerap menjadi saluran untuk menyebarkan informasi kondisi lapangan, memperlihatkan dampak kebakaran, serta mengawasi respons pemerintah.

Jika informasi semacam itu dibatasi tanpa penjelasan yang transparan, masyarakat berpotensi kehilangan salah satu sumber informasi mengenai kondisi lingkungannya sendiri.

Remotivi dan SAFEnet menilai protes terhadap penanganan bencana merupakan bagian dari kebebasan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dijamin melalui Pasal 28H ayat 1 UUD 1945.

Bahkan, Pasal 66 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perlindungan hukum kepada orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat agar tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.

Karena itu, pembatasan terhadap informasi karhutla perlu diperiksa secara serius. Jangan sampai kebijakan moderasi justru membuat masyarakat kesulitan menyuarakan persoalan yang mengancam kesehatan dan keselamatannya.

Diberitakan sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, menyatakan pemerintah terbuka untuk mencocokkan data dengan Remotivi dan SAFEnet.

"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," ujar Mediodecci di kantornya di Jakarta, Jumat (13/11).