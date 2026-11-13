Robot Humanoid Diprediksi Lampaui Jumlah Manusia pada 2083, Bisa Tembus 10 Miliar Unit

JawaPos.com - Populasi robot humanoid atau robot yang memiliki bentuk menyerupai manusia diperkirakan bisa mencapai lebih dari 10 miliar unit pada 2080-an. Jumlah tersebut bahkan berpotensi melampaui populasi manusia di Bumi, menurut analisis terbaru sejumlah peneliti Amerika Serikat dan Eropa.

Skenario tersebut memperkirakan robot humanoid dapat melampaui jumlah manusia sekitar 2083, dengan syarat pasokan listrik mencukupi dan robot mampu memproduksi robot lainnya secara mandiri.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), penelitian ini disusun oleh tim dari University of Milan, University of Exeter, dan The Rockefeller University, kemudian dipublikasikan melalui situs berita RealClearScience.

Meski demikian, para peneliti mengingatkan bahwa jumlah robot yang melampaui manusia tidak otomatis berarti mereka akan mendominasi kehidupan sosial, politik, maupun ekonomi.

"Peralihan jumlah tersebut tidak boleh disamakan dengan dominasi sosial, politik, atau ekonomi," tulis para peneliti.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproyeksikan populasi manusia dunia akan mencapai puncak sekitar 10,3 miliar jiwa pada pertengahan 2080-an. Setelah itu, jumlah penduduk diperkirakan mulai menurun secara bertahap.

Menurut penelitian tersebut, robot humanoid berpotensi melampaui jumlah manusia sekitar 2083 apabila mampu ikut memproduksi robot baru, dengan dukungan pasokan listrik dan komponen yang memadai.

Skenario itu merupakan satu dari lebih 4.000 kemungkinan kombinasi yang dianalisis para peneliti. Perhitungan tersebut didasarkan pada proyeksi pasar yang memperkirakan jumlah robot humanoid akan melampaui 1 miliar unit pada 2050.

Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 10.000 robot humanoid di dunia. Teknologi tersebut diproyeksikan digunakan dalam berbagai bidang, mulai dari pekerjaan di pabrik dan gudang, membantu aktivitas rumah tangga, hingga memberikan layanan perawatan.

Namun, jika tidak ada sistem produksi tambahan yang memungkinkan robot membuat robot lainnya, pertumbuhan dengan laju saat ini diperkirakan hanya akan menghasilkan sekitar 4 miliar unit pada 2100.

Jumlah tersebut masih jauh di bawah proyeksi populasi manusia yang diperkirakan mencapai sekitar 10,2 miliar jiwa pada tahun yang sama.

Para peneliti menilai kemampuan robot untuk menggantikan unit yang rusak sekaligus meningkatkan kapasitas produksinya sendiri akan menjadi titik penting dalam perkembangan teknologi tersebut.

"Ketika populasi teknologi mampu menggantikan jumlah yang hilang sekaligus memperbesar kapasitas produksinya sendiri, dinamika perkembangannya berubah secara kualitatif," tulis tim peneliti.