Provider Telekomunikasi Ini Perluas Jaringan 5G di Jatim, Cakupan Surabaya Capai 100 %

JawaPos.com - Kebutuhan masyarakat Jawa Timur akan konektivitas saat ini telah bertransformasi melampaui batas komunikasi biasa. Dinamika pola kerja dan gaya hidup, terutama bagi generasi muda, menuntut ketersediaan internet berkecepatan tinggi yang andal tanpa hambatan.

Merespon kondisi tersebut, Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperluas cakupan layanan internet 5G hingga ke 12 kota dan kabupaten yang mencakup total 105 kecamatan. Bahkan di Surabaya, sebagai ibu kota provinsi paling timur di Pulau Jawa, cakupan jaringan 5G telah mencapai 100 persen hingga November 2026.

Pencapaian 100 persen cakupan populasi di Kota Surabaya menjadi tonggak penting dalam strategi penguatan infrastruktur telekomunikasi di pusat perekonomian regional yang memiliki tingkat adopsi digital sangat tinggi.

SVP Head of Region East Java IOH, Sigit Herprabowo menjelaskan, langkah ekspansi tersebut tidak sekadar berfokus mengejar kecepatan akses semata, melainkan dirancang untuk merespons pergeseran perilaku masyarakat modern yang kini semakin bergantung pada konektivitas digital.

"Pengembangan jaringan 5G di Jawa Timur dilakukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang semakin beragam," ujar Sigit dalam kegiatan Media Update yang digelar di Surabaya, Kamis (12/11).

Berdasarkan peta sebaran, sembilan daerah baru di Jawa Timur kini resmi masuk dalam jangkauan ekspansi jaringan 5G Indosat. Daerah tersebut meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Bojonegoro, Kota Blitar, Bangkalan, Gresik, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, dan Malang.

Head of Circle Java IOH, Fahd Yudhanegoro menambahkan, Indosat memetakan empat pilar kebutuhan utama pengguna yang menjadi target optimalisasi jaringan 5G.

Pertama, streaming dan content upload. Layanan ini menyediakan koneksi yang sangat stabil untuk menikmati siaran langsung, menonton video resolusi tinggi, hingga mengunggah konten digital dengan cepat.

Indosat juga menghadirkan tingkat latensi yang sangat rendah guna mengeliminasi jeda respons demi pengalaman bermain gim kompetitif yang mulus. Fahd melanjutkan, untuk mendukung aktivitas Work from Anywhere (WFA), jaringan yang disediakan juga dirancang siap menunjang mobilitas profesional melalui koneksi tethering dan internet stabil untuk menuntaskan pekerjaan dari berbagai lokasi.