Komdigi Pamer Kebijakan Registrasi SIM Card Pakai Verifikasi Wajah di Qatar

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memamerkan upaya memperkuat keamanan identitas pelanggan telekomunikasi di Indonesia melalui penerapan registrasi kartu SIM berbasis biometrik.

Kebijakan tersebut mewajibkan penggunaan verifikasi wajah untuk memastikan kebenaran identitas pengguna sekaligus menekan potensi penyalahgunaan nomor ponsel.

Langkah ini menjadi salah satu agenda Indonesia dalam forum 2026 International Telecommunication Union (ITU) Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar.

Selain keamanan identitas, pemerintah juga membawa isu pemerataan akses internet dan perlindungan anak di ruang digital.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail menjelaskan, penguatan keamanan digital merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun ekosistem digital yang inklusif dan tangguh.

Melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi, pemerintah menjadikan keamanan identitas pengguna sebagai salah satu prioritas dalam layanan telekomunikasi.

"Registrasi kartu SIM berbasis biometrik menggunakan pengenalan wajah bertujuan untuk memperkuat verifikasi identitas pelanggan dan membantu mencegah penyalahgunaan nomor ponsel," kata Ismail, dalam forum High Level Policy Statement ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, Rabu (11/11).

Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat perlindungan masyarakat di ruang digital melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).

Regulasi tersebut ditujukan untuk meningkatkan perlindungan anak di bawah usia 16 tahun.

Indonesia juga tengah menyusun peta jalan kecerdasan artifisial (AI) nasional yang melibatkan berbagai sektor.

Upaya tersebut dilakukan seiring perkembangan teknologi digital yang membutuhkan tata kelola dan pengawasan lebih kuat.

Dalam forum tersebut, Ismail turut memaparkan perkembangan infrastruktur konektivitas nasional.

Salah satunya melalui pengoperasian satelit SATRIA-1 yang ditujukan untuk memperluas jangkauan internet, terutama di wilayah terpencil dan belum terlayani.

"Peluncuran satelit SATRIA-1 memiliki dampak sosial dan ekonomi, serta memperluas akses internet di seluruh daerah terpencil dan belum terlayani," ungkap Sekjen Ismail.

Pemerintah juga mempercepat pengembangan jaringan 5G melalui lelang pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang berlangsung pada Agustus 2026.

"Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan akses ke layanan digital sekaligus memperkuat ketahanan dan keandalan infrastruktur konektivitas kita," jelasnya.

Ismail menilai, berbagai tantangan dalam transformasi digital tidak dapat diselesaikan hanya melalui kebijakan di tingkat nasional.

Karena itu, kerja sama antarnegara diperlukan untuk memperkuat kapasitas teknis dan membangun tata kelola digital yang lebih baik.

Menurutnya, ITU menjadi wadah penting bagi negara anggota untuk bertukar pengetahuan, menyusun kesepakatan bersama, dan meningkatkan kapasitas, khususnya bagi negara berkembang.

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