Komdigi Gandeng Estonia Perkuat Pemerintahan Digital, Keamanan Siber jadi Salah Satu Fokus 

JawaPos.com - Indonesia menjajaki penguatan kerja sama digital dengan Estonia melalui penyusunan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU). Kolaborasi tersebut mencakup pengembangan pemerintahan elektronik, ekosistem digital, hingga pengawasan publik berbasis teknologi.

Kerja sama ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk mempelajari pengalaman Estonia dalam membangun sistem pemerintahan digital. Sejumlah bidang yang menjadi perhatian meliputi pengembangan identitas digital, keamanan siber, pelindungan data pribadi, dan layanan publik berbasis elektronik.

Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) Ismail mengatakan, Estonia memiliki pengalaman yang dapat menjadi referensi dalam mempercepat transformasi digital Indonesia.

Menurutnya, Indonesia dan Estonia memiliki pandangan yang sama mengenai pentingnya memperkuat kerja sama bilateral di bidang transformasi digital. Pihaknya memandang Estonia sebagai salah satu pemimpin dalam pemerintahan elektronik dan masyarakat digital.

“Berbagai pencapaian Estonia menjadi model yang sangat baik sekaligus menjadikannya mitra strategis bagi Indonesia dalam mempercepat agenda digital nasional,” ujar Ismail dalam pertemuan bilateral dengan Deputy Minister of Foreign Affairs Republik Estonia Minna-Liina Lind di sela-sela The 2026 ITU Plenipotentiary Conference di Doha, Qatar, dikutip Jumat (13/11).

Menurut Ismail, transformasi digital menjadi salah satu agenda penting Indonesia untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Upaya tersebut ditopang empat pilar, yakni infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital.

“Indonesia saat ini tengah memajukan transformasi digital nasional untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Peta jalan kebijakan kami bertumpu pada empat pilar, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital,” ungkap Ismail.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Estonia juga membahas penyelesaian rancangan MoU yang sebelumnya telah dibicarakan dalam Forum WSIS ITU pada Juli 2026. Kedua negara pada prinsipnya telah menyepakati substansi kerja sama yang terbagi dalam tiga bidang utama.

Ketiga bidang tersebut meliputi pengembangan ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital. Kedua pihak juga membahas rencana untuk memfinalisasi sekaligus menandatangani kesepakatan tersebut.

“Kami telah sepakat untuk memfinalisasi dan menandatangani MoU kerja sama di bidang pengembangan digital yang mencakup tiga bidang utama, yaitu ekosistem digital, pemerintahan elektronik, dan pengawasan publik digital,” jelas Ismail.

Dalam pengembangan ekosistem digital, kerja sama akan mencakup teknologi baru dan layanan publik digital. Sementara itu, sektor pemerintahan elektronik meliputi penyusunan strategi, pengembangan layanan, keamanan, teknologi pemerintahan digital, hingga pengelolaan pusat data nasional.

Adapun bidang pengawasan publik digital mencakup pelindungan data pribadi, pengembangan identitas digital, sistem identifikasi digital, serta investigasi digital.

Selain itu, kedua negara turut membicarakan peningkatan kesiapan menghadapi situasi krisis dan bencana. Penguatan keamanan siber serta ketahanan infrastruktur digital juga masuk dalam pembahasan kerja sama.

“Estonia memiliki pencapaian luar biasa yang dapat menjadi model bagi Indonesia. Hal tersebut menjadikan Estonia mitra yang sangat strategis dan berharga bagi Indonesia dalam mempercepat agenda digital nasional,” tutur Ismail.

Di luar kerja sama bilateral, Indonesia juga mengharapkan dukungan Estonia untuk memperkuat peran dalam tata kelola digital internasional. Salah satunya melalui pencalonan Indonesia sebagai anggota Dewan International Telecommunication Union (ITU) periode 2027–2030.

Estonia menyatakan komitmennya untuk mendukung pencalonan tersebut. Kedua negara juga membahas kebutuhan reformasi organisasi ITU serta optimalisasi pemanfaatan pengetahuan di dalam organisasi tersebut.