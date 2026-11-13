Microsoft 365, Outlook, hingga Anthropic Down, 100 Ribu Laporan Gangguan Masuk

JawaPos.com - Sejumlah layanan Microsoft, termasuk Microsoft 365 dan Outlook, mengalami gangguan pada Kamis (12/11). Gangguan tersebut juga berdampak pada layanan pengembang kecerdasan buatan (AI) Anthropic PBC.

Microsoft menyatakan tengah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak gangguan, termasuk memulai ulang server yang terdampak.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (13/11), perusahaan menyebut masalah bukan disebabkan oleh lonjakan lalu lintas pengguna, melainkan sejumlah server yang tiba-tiba tidak tersedia.

"Kami secara agresif menempuh berbagai langkah untuk mengurangi dampak gangguan," kata Microsoft Corp. dalam pernyataannya.

Perusahaan menjelaskan, ketidaktersediaan sejumlah server membuat beban kerja pada infrastruktur yang masih beroperasi meningkat.

Microsoft mengatakan telah mengidentifikasi bahwa peningkatan beban tersebut bukan dipicu oleh bertambahnya lalu lintas pengguna.

Namun, sejumlah server yang secara tidak terduga tidak dapat diakses menyebabkan tekanan pada sistem lainnya.