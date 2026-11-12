AtlasGo Kembangkan Asisten AI untuk Bantu Tenaga Penjualan Properti

JawaPos.com - Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) mulai merambah industri properti. Termasuk dalam mendukung aktivitas tenaga penjualan. Teknologi ini dinilai dapat membantu pengembang mengelola calon pembeli, memahami kebutuhan konsumen, hingga meningkatkan efektivitas tindak lanjut penjualan.

Salah satu perusahaan yang mengembangkan teknologi tersebut adalah AtlasGo. Perusahaan teknologi asal Indonesia yang beroperasi sejak 2018 itu menghadirkan asisten AI untuk membantu tenaga pemasar properti menjalankan pekerjaan secara lebih efisien.

Melalui teknologi tersebut, tenaga penjualan dapat memperoleh informasi mengenai profil dan ketertarikan calon pembeli. Asisten AI juga menyediakan rekomendasi strategi penjualan serta membantu memperbarui catatan aktivitas dan perkembangan setiap calon konsumen.

Kehadiran teknologi ini ditujukan untuk mengurangi pekerjaan administratif yang selama ini menyita waktu tenaga penjualan. Dengan begitu, mereka dapat lebih fokus berkomunikasi dan membangun hubungan dengan calon pembeli.

Di sisi lain, pengelola tim penjualan juga bisa memantau perkembangan calon konsumen dan aktivitas tenaga pemasar. Informasi tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk menentukan langkah selanjutnya dalam proses penjualan.

Business Development Manager AtlasGo Aditya Kusuma mengatakan, salah satu persoalan yang dihadapi pengembang, khususnya di Jawa Timur, adalah memastikan setiap calon pembeli mendapatkan tindak lanjut yang sesuai.

"Tantangan terbesar bukan hanya mencari calon pembeli, tetapi memastikan setiap peluang ditindaklanjuti dengan tepat. Sayangnya, banyak waktu yang dihabiskan oleh pengembang dan tim salesnya untuk administrasi dan pembaruan data. Melalui Asisten AI, kami ingin mengubah itu. Karena setiap menit yang dihemat melalui teknologi adalah kesempatan lebih besar untuk membangun hubungan dan memenangkan kepercayaan calon pembeli,” kata Aditya dalam keterangannya, Kamis (12/11).

Selain mengembangkan asisten AI, AtlasGo juga menyediakan teknologi analisis perilaku konsumen untuk membantu pengembang mengenali calon pembeli potensial. Sistem tersebut mengolah aktivitas digital konsumen, seperti proyek yang dieksplorasi dan informasi yang menarik perhatian, guna memberikan gambaran mengenai tingkat ketertarikan mereka.

AtlasGo turut mengembangkan ProperView, layanan pemasaran properti berbasis virtual tour yang memungkinkan calon pembeli melihat proyek dan karakteristik unit secara digital tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Ada pula GeoProperView yang memanfaatkan teknologi location intelligence untuk memetakan persebaran dan kategori bisnis di sekitar properti. Informasi tersebut dapat membantu tenaga pemasar menjelaskan potensi kawasan kepada calon pembeli, terutama untuk properti komersial seperti ruko.

Pengembangan berbagai solusi digital tersebut juga diterapkan melalui kerja sama AtlasGo dengan sejumlah proyek properti milik PT Intiland Grande di Surabaya, yakni Tierra, Alba, Graha Famili, The Rosebay, dan Graha Natura.

Direktur Marketing Intiland Wilayah Surabaya Harto Laksono mengatakan, perubahan perilaku konsumen yang semakin banyak mencari informasi properti secara digital mendorong pengembang untuk menyesuaikan pendekatan pemasaran.

"Kami mencermati perilaku calon pembeli yang kini mencari informasi properti secara digital dan perlu direspons secara cepat. Kami membekali tim pemasaran dengan berbagai tools digital dan asisten AI dari AtlasGo agar calon pembeli mendapatkan informasi tentang unit dan kawasan yang jelas sejak kontak pertama,” ungkapnya.

Menurut Harto, pemanfaatan teknologi dan data juga membantu tim penjualan memahami calon konsumen serta menentukan tindak lanjut secara lebih terukur.

"Kami berupaya memahami calon pembeli dengan lebih baik dan menindaklanjuti setiap peluang dengan lebih terukur. Dukungan data dan teknologi membantu tim sales lebih fokus pada konsultasi dan pendampingan konsumen, yang tetap menjadi kunci dalam keputusan pembelian,” jelasnya.