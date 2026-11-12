Bukan Sekadar Adu Skor, LuvPlace Tawarkan “Tongkrongan” Digital Lintas Platform

JawaPos.com - Penantian pencinta game musik dan komunitas daring akan segera berakhir. HAYA Games selaku publisher mengumumkan grand launching LuvPlace di Indonesia pada Kamis (12/11). Game rhythm-social generasi baru ini bisa diunduh dan dimainkan gratis lewat PC (Desktop Client), Google Play Store, dan App Store.

Berbeda dengan game rhythm dance konvensional yang berfokus pada kompetisi, LuvPlace dirancang sebagai ruang hangout kasual. Lewat pengalaman cross-platform yang seamless, pemain PC dan perangkat seluler bisa terhubung, bermain, dan berdansa dalam satu dunia digital yang sama.

LuvPlace juga dilengkapi voice chat real-time langsung di dalam game. Pemain bisa ngobrol dengan jernih di lobi, ruang dansa, hingga ruang tunggu tanpa aplikasi pihak ketiga.

Untuk urusan gaya, tersedia lebih dari 20.000 pilihan fashion item kekinian. Ada juga sistem avatar “Constellation” untuk personalisasi karakter tanpa batas.

Dari sisi permainan, LuvPlace menawarkan beragam mode, seperti Classic, Couple Dance, Extreme, dan Max Beat. Lebih dari 800 lagu dari berbagai genre dan negara juga tersedia, mulai dari lagu Indonesia, K-Pop, J-Pop, Mandopop, hingga Western. Pemain bisa berpasangan lewat Couple System dan membangun komunitas lewat Family (FAM) System.

“LuvPlace hadir bukan sekadar untuk adu skor, melainkan sebagai panggung sosial tempat para pemain berekspresi, berteman, dan berbagi pengalaman seru. Peluncuran ini hanyalah awal dari berbagai kejutan dan update konten yang telah kami siapkan,” ujar CEO HAYA Games Imelda Halim.

Dalam peluncuran ini, HAYA Games menggandeng Nuon melalui UPOINT.ID sebagai mitra pemasaran dan pembayaran digital. Kerja sama itu untuk memberi kemudahan dan keamanan transaksi di dalam game.

Direktur Nuon Chandra Tamrin mengatakan, pihaknya ingin hadir lebih dekat dengan kebutuhan gamer. “Tidak hanya dari sisi kemudahan dan fleksibilitas pembayaran, tetapi juga melalui berbagai inisiatif yang mendorong keterlibatan komunitas, seperti turnamen dan program loyalty rewards,” ujarnya.

Menyambut hari pertama peluncuran, HAYA Games menyiapkan sejumlah event berhadiah. Pemain bisa mengklaim hadiah milestone pre-registration dan SNS Mileage Follower berupa Gold, Buff, Ticket, Stamina, LuvSpace Summon Ticket, hingga kostum permanen.

Ada pula 14-Days Attendance Event bagi pemain yang login 14 hari berturut-turut. Lalu Everyday 150 Minutes, yakni hadiah untuk pemain yang bermain 150 menit setiap hari. Ada juga New Nutty Coin Exchange, yaitu penukaran Nutty Coin dengan kostum eksklusif.

Pengumuman itu disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/11). Acara diawali penampilan dansa pembuka, lalu kreator konten diajak mencoba langsung gamenya.

perwakilan HAYA Games menyebut LuvPlace menyasar pemain 16 tahun ke atas. Pembelian di dalam game bersifat opsional. Ke depan, mereka berencana menggandeng kreator dan musisi lokal, serta menghadirkan konten lokal seperti kostum batik dan event khas Indonesia.