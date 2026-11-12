SimplifAI, Sebuah Teknologi AI yang Ubah Cara Perusahaan Kelola Dokumen

JawaPos.com - PT Astra Graphia Tbk (Astragraphia) menghadirkan simplifAI, solusi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang terintegrasi langsung dengan printer multifungsi Fujifilm seri Apeos. Teknologi ini dirancang untuk mengotomatisasi pemrosesan dokumen bisnis agar lebih cepat, akurat, dan efisien.

Melalui unit usaha Solusi Dokumen, Astragraphia mengembangkan simplifAI untuk membantu perusahaan mengurangi proses administrasi manual, terutama dalam pengelolaan dokumen dengan volume besar.

Pengembangan teknologi ini menjadi bagian dari strategi Astragraphia dalam memperluas layanan transformasi digital bagi pelanggan. Dalam menghadirkan solusi tersebut, Astragraphia juga bekerja sama dengan ReN3 sebagai penyedia infrastruktur.

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Salah satu keunggulan simplifAI adalah integrasi teknologi AI langsung pada printer multifungsi Fujifilm seri Apeos.

Integrasi ini memungkinkan proses digitalisasi dokumen dilakukan lebih praktis melalui perangkat printer. Dokumen yang sebelumnya harus diproses secara manual dapat diolah secara otomatis menggunakan teknologi AI.

Dengan pendekatan tersebut, perusahaan dapat menyederhanakan alur kerja administrasi sekaligus mempercepat pemrosesan informasi dari berbagai dokumen.

Teknologi ini menyasar kebutuhan sejumlah departemen perusahaan, seperti Finance, Procurement, Supply Chain, dan Logistics yang setiap hari menangani dokumen dalam jumlah besar.

Otomatisasi Ekstraksi hingga Validasi Data

Dalam operasional bisnis, pengelolaan dokumen tidak hanya sebatas memindai atau menyimpan berkas digital. Perusahaan juga perlu melakukan ekstraksi informasi, validasi, hingga pencocokan data dari berbagai dokumen.

Proses tersebut sering kali membutuhkan waktu dan tenaga ketika masih dilakukan secara manual.

Melalui simplifAI, Astragraphia menghadirkan pendekatan otomatisasi berbasis AI untuk membantu menyederhanakan tahapan pemrosesan dokumen tersebut.

Hasilnya diharapkan dapat mengurangi pekerjaan berulang, meningkatkan akurasi pengolahan informasi, serta mendukung produktivitas karyawan.

Direktur PT Astra Graphia Tbk, King Iriawan, mengatakan pengembangan simplifAI merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong pemanfaatan teknologi AI di berbagai industri.

“Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Astragraphia dalam mendorong adopsi AI yang cepat, mudah, dan berdampak nyata untuk membantu pelanggan lintas industri menyederhanakan alur kerja, meningkatkan produktivitas, serta mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan,” ujarnya.

Adopsi AI Tanpa Investasi Awal Besar

Chief of Planning and Marketing PT Astra Graphia Tbk, Edgar Wirotomo, menjelaskan simplifAI dirancang agar perusahaan dapat memulai transformasi digital berbasis AI dengan lebih mudah.

Menurutnya, solusi tersebut juga ditujukan untuk mengurangi hambatan adopsi teknologi, terutama terkait kebutuhan investasi awal dan kompleksitas implementasi.

Dengan integrasi pada perangkat Fujifilm Apeos, pelanggan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dokumen tanpa harus membangun sistem digitalisasi yang kompleks sejak awal.

Melalui simplifAI, Astragraphia berharap otomatisasi dokumen berbasis AI dapat semakin mudah diterapkan oleh berbagai sektor industri di Indonesia.