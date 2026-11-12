ByteDance Siapkan Agen AI untuk Saingi Muse Milik Meta, Meluncur dalam Waktu Dekat

JawaPos.com - ByteDance dikabarkan tengah mengembangkan agen kecerdasan buatan (AI) untuk menyaingi Muse milik Meta.

Melansir dari laman Bloomberg, perusahaan induk TikTok tersebut berencana memperkenalkan asisten AI barunya dalam beberapa minggu ke depan.

Meski belum mengungkap nama maupun cara kerja agen tersebut, laporan Bloomberg menyebut teknologi ini akan memiliki peran serupa dengan Muse.

Agen AI besutan Meta itu dilaporkan telah menarik lebih dari 10 juta pengguna.

CEO Meta Mark Zuckerberg sebelumnya memperkirakan Muse berpotensi menghasilkan pendapatan per pengguna lebih besar dibandingkan jajaran aplikasi Meta saat ini.

Teknologi tersebut juga diproyeksikan menjadi bagian penting dari pengembangan kacamata AI Meta. Perusahaan bahkan telah memperlihatkan perangkat tambahan berbentuk charm yang dirancang untuk Muse.

Sementara itu, belum diketahui apakah ByteDance akan mengintegrasikan agen AI buatannya ke perangkat keras.

Pengembangan teknologi ini menjadi bagian dari upaya perusahaan asal Tiongkok tersebut untuk mengejar persaingan dengan pemain AI terkemuka.

Salah satu pendiri ByteDance, Zhang Yiming, baru-baru ini menyampaikan kepada karyawan bahwa perusahaan mungkin membutuhkan waktu hingga 2029 atau 2030 untuk mengejar ketertinggalan di bidang AI. Pernyataan tersebut dikutip Bloomberg.

Selama ini, ByteDance lebih dikenal melalui Seedance, model AI yang mampu menghasilkan video.

Klip hasil teknologi tersebut sempat viral di berbagai platform media sosial pada awal tahun ini. Namun, popularitasnya juga menarik perhatian sejumlah studio film Amerika Serikat yang menyoroti persoalan hukum terkait konten yang dihasilkan.

Rencana peluncuran agen AI baru ByteDance juga berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai keamanan dan privasi data pengguna.

Terlebih, agen AI personal membutuhkan akses ke berbagai informasi dan aktivitas pengguna untuk menjalankan fungsinya.