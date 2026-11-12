Maskapai Mulai Batasi Agen AI untuk Pesan Tiket, Khawatir Data Penumpang Disalahgunakan

JawaPos.com - Maskapai Amerika Serikat (AS), United Airlines mengubah kebijakan pemesanan tiket untuk membatasi penggunaan agen kecerdasan buatan (AI) dalam memesan penerbangan.

Pembatasan ini berlaku untuk pemesanan melalui situs resmi maskapai, agen perjalanan pihak ketiga, maupun agregator penerbangan.

Langkah tersebut diambil untuk mengantisipasi risiko keamanan dan privasi data penumpang. United mengikuti sejumlah perusahaan lain, seperti JPMorgan Chase dan Amazon, yang lebih dulu membatasi penggunaan agen AI pada layanan mereka.

Seperti dilansir dari Engadget, United memperingatkan bahwa pemberian informasi pembayaran maupun kredensial akun kepada agen AI dapat membuka celah penyalahgunaan data. Risiko tersebut mencakup pembelian tanpa persetujuan, perubahan informasi akun, hingga penyalahgunaan poin loyalitas MileagePlus.

Selain persoalan keamanan, penggunaan agen AI untuk pemesanan penerbangan juga dinilai berpotensi bertentangan dengan sejumlah ketentuan yang ditetapkan Departemen Transportasi Amerika Serikat dan Federal Aviation Administration (FAA).

Salah satu contohnya berkaitan dengan proses check-in. United menjelaskan bahwa konfirmasi mengenai tidak adanya bahan peledak di dalam bagasi harus diberikan langsung oleh manusia, bukan agen AI.

Sikap United juga berkaitan dengan kekhawatiran perusahaan terhadap dampak penggunaan AI yang memiliki akses luas terhadap data pengguna. Maskapai tersebut tidak ingin menghadapi masalah seperti insiden kebocoran alamat pengguna secara daring yang melibatkan Muse, agen AI milik Meta.

CEO United Airlines Scott Kirby bahkan secara terbuka menyatakan keengganannya untuk mengembangkan layanan agentic commerce atau perdagangan yang dilakukan melalui agen AI.

Namun, tidak semua maskapai mengambil langkah serupa. Southwest Airlines, misalnya, telah mengembangkan plugin yang memungkinkan pengguna memesan penerbangan melalui ChatGPT.

Di sisi lain, penggunaan agen AI untuk melakukan transaksi atas nama pengguna tampaknya belum banyak diminati masyarakat. Dalam laporan kinerja kuartal ketiga, Uber mengungkapkan bahwa perusahaan menangani 320 juta perjalanan dan pengiriman selama pekan Halloween.

Dari jumlah tersebut, agen AI hanya menghasilkan 500 pesanan Uber Eats dan empat perjalanan transportasi. Angka ini menunjukkan bahwa penggunaan agen AI untuk transaksi sehari-hari masih relatif terbatas.