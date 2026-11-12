Google Hadirkan Aplikasi Gemini di Apple CarPlay, Pengguna Bisa Akses AI Lewat Layar Mobil

JawaPos.com - Google memperluas akses chatbot kecerdasan buatan (AI) Gemini dengan menghadirkan aplikasinya di Apple CarPlay. Fitur ini mulai tersedia dan dapat digunakan dalam seluruh bahasa yang didukung Gemini Live.

Sebelumnya, pengguna hanya bisa mengakses asisten AI Google melalui integrasi dengan aplikasi Google Maps di CarPlay. Kini, pengguna dapat membuka Gemini secara langsung dengan mengetuk ikonnya di layar kendaraan.

Seperti dilansir dari Engadget, Google menyebut pengguna bisa melanjutkan percakapan sebelumnya atau memulai obrolan baru.

Gemini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan selama perjalanan, mulai dari mempersiapkan rapat, meninjau surel, mendengarkan ringkasan harian atau Daily Brief, hingga mencari rekomendasi tempat menarik di sekitar lokasi.

Percakapan melalui CarPlay nantinya akan tersinkronisasi dengan aplikasi Gemini di iPhone dan tersimpan dalam riwayat obrolan.

Dengan begitu, pengguna dapat melanjutkan interaksi melalui ponsel setelah perjalanan selesai.

Untuk mengakses fitur tersebut, pengguna perlu memasang aplikasi Gemini versi terbaru di iPhone dan memberikan izin penggunaan mikrofon.

Pengguna juga harus sudah pernah menggunakan Gemini Live setidaknya satu kali melalui iPhone.

Kehadiran Gemini di Apple CarPlay menyusul langkah Google yang lebih dulu menghadirkan fitur Personal Assistance di Android Auto.

Fitur tersebut memungkinkan Gemini mengakses informasi dari berbagai aplikasi Google untuk memberikan jawaban yang lebih personal.