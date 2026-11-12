Lewati ke konten utama
Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 12 November 2026 | 13.33 WIB

Google Hadirkan Aplikasi Gemini di Apple CarPlay, Pengguna Bisa Akses AI Lewat Layar Mobil

Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi (Variety) - Image

Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi (Variety)

JawaPos.com - Google memperluas akses chatbot kecerdasan buatan (AI) Gemini dengan menghadirkan aplikasinya di Apple CarPlay. Fitur ini mulai tersedia dan dapat digunakan dalam seluruh bahasa yang didukung Gemini Live.

Sebelumnya, pengguna hanya bisa mengakses asisten AI Google melalui integrasi dengan aplikasi Google Maps di CarPlay. Kini, pengguna dapat membuka Gemini secara langsung dengan mengetuk ikonnya di layar kendaraan.

Seperti dilansir dari Engadget, Google menyebut pengguna bisa melanjutkan percakapan sebelumnya atau memulai obrolan baru.

Gemini juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan selama perjalanan, mulai dari mempersiapkan rapat, meninjau surel, mendengarkan ringkasan harian atau Daily Brief, hingga mencari rekomendasi tempat menarik di sekitar lokasi.

Percakapan melalui CarPlay nantinya akan tersinkronisasi dengan aplikasi Gemini di iPhone dan tersimpan dalam riwayat obrolan.

Dengan begitu, pengguna dapat melanjutkan interaksi melalui ponsel setelah perjalanan selesai.

Untuk mengakses fitur tersebut, pengguna perlu memasang aplikasi Gemini versi terbaru di iPhone dan memberikan izin penggunaan mikrofon.

Pengguna juga harus sudah pernah menggunakan Gemini Live setidaknya satu kali melalui iPhone.

Kehadiran Gemini di Apple CarPlay menyusul langkah Google yang lebih dulu menghadirkan fitur Personal Assistance di Android Auto.

Fitur tersebut memungkinkan Gemini mengakses informasi dari berbagai aplikasi Google untuk memberikan jawaban yang lebih personal.

Google juga telah membawa kemampuan Personal Intelligence ke Gemini pada kendaraan yang menggunakan sistem Google built-in.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google

Tags

iphoneApple CarPlaygoogle

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait

Dituding Modus Penipuan saat Cari iPhone, Sekelompok Anak Muda di Malang Beberkan Kronologi - Image
Nasional

Dituding Modus Penipuan saat Cari iPhone, Sekelompok Anak Muda di Malang Beberkan Kronologi

Kamis, 12 November 2026 | 02.55 WIB

Penjualan iPhone 18 Pro Naik 3,1 Persen, Tiongkok Jadi Penyelamat Apple - Image
Gadget

Penjualan iPhone 18 Pro Naik 3,1 Persen, Tiongkok Jadi Penyelamat Apple

Selasa, 3 November 2026 | 19.22 WIB

Bocoran iPhone 18e Terungkap, Usung Cip A20 dan Kamera Depan 24 MP - Image
Gadget

Bocoran iPhone 18e Terungkap, Usung Cip A20 dan Kamera Depan 24 MP

Kamis, 29 Oktober 2026 | 03.21 WIB

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

      ©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA

      Download Aplikasi JawaPos.com

      Download PlaystoreDownload Appstore