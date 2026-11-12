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Penulis: Nanda Prayoga
Kamis, 12 November 2026 | 12.53 WIB

Apple Tutup Forum Komunitas Dukungan, Pengguna Tak Bisa Lagi Saling Bertanya

Ilustrasi pengguna produk Apple mendiskusikan perangkat milik mereka. (Pexels/Ninthgrid) - Image

Ilustrasi pengguna produk Apple mendiskusikan perangkat milik mereka. (Pexels/Ninthgrid)

JawaPos.com - Apple akan menutup forum resmi Apple Support Community pada 20 November 2026.

Keputusan tersebut membuat pengguna tidak lagi bisa berdiskusi atau mengajukan pertanyaan kepada sesama pengguna perangkat Apple melalui platform tersebut.

Sebagaimana dilaporkan MacRumors, Apple telah memasang pemberitahuan penutupan di halaman utama komunitas.

Saat ini, situs tersebut masih dapat diakses, tetapi hanya dalam mode baca. Pengguna tidak lagi bisa membuat unggahan atau mengirimkan pertanyaan baru.

Apple Support Community telah hadir sejak 1998 dengan nama Apple Discussions sebelum berganti nama menjadi seperti sekarang.

Selama bertahun-tahun, forum ini menjadi salah satu tempat pengguna mencari solusi atas berbagai masalah perangkat maupun panduan penggunaan fitur Apple.

Jawaban dari sesama pengguna di forum tersebut juga kerap muncul dalam hasil pencarian internet ketika seseorang mencari solusi masalah teknis perangkat Apple.

Meski kualitas jawabannya beragam, komunitas ini telah menjadi salah satu sumber informasi bagi pengguna.

Dalam pemberitahuan penutupannya, Apple menyatakan bahwa pengguna tetap bisa mendapatkan panduan dan dukungan tepercaya melalui situs resmi Apple Support.

Kepada MacRumors, Apple menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil setelah melakukan evaluasi cermat terhadap strategi dan kebutuhan pelanggan.

Penutupan forum ini membuat pengguna perlu mencari alternatif lain jika ingin berdiskusi dengan sesama pemilik perangkat Apple.

Sementara itu, Apple mengarahkan pengguna untuk memperoleh bantuan melalui situs resmi Apple Support.

Editor: Bayu Putra
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Forum Komunitas DukunganApple Support Communityperangkat appleapple supportpengguna apple

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