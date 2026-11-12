Jeff Bezos Prediksi AI Ciptakan Era Kemakmuran, Tapi Ancaman PHK Massal Justru Bayangi Pekerja

JawaPos.com - Pendiri Amazon Jeff Bezos memperkirakan kecerdasan buatan (AI) dapat mengubah ketergantungan keluarga terhadap pekerjaan, bahkan mengurangi kebutuhan akan dua penghasilan dalam satu rumah tangga.

Menurutnya, peningkatan produktivitas memungkinkan seseorang mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja hanya tiga hari sepekan. Namun, gambaran tersebut berhadapan dengan kenyataan berbeda di industri teknologi, ketika perusahaan justru menggunakan otomatisasi untuk menekan kebutuhan tenaga kerja.

Dilansir dari TheStreet, Rabu (11/11/2026), Bezos menilai peningkatan produktivitas akan mengubah hubungan antara pekerjaan dan penghasilan. "Banyak orang tidak lagi membutuhkan dua pencari nafkah dalam satu rumah tangga. Jika tidak menginginkannya, salah satu anggota keluarga bisa berhenti bekerja," ujarnya. Dia juga memperkirakan sebagian orang dapat memenuhi kebutuhan keluarga hanya dengan bekerja tiga hari sepekan.

Bezos bahkan melihat kemungkinan kekurangan tenaga kerja, berlawanan dengan kekhawatiran bahwa otomatisasi akan memicu pengangguran massal. Jika produktivitas meningkat dan kebutuhan hidup dapat dipenuhi dengan jam kerja lebih sedikit, menurutnya, perusahaan justru akan kesulitan merekrut orang. Pandangan itu disampaikan di tengah keterlibatannya dalam pengembangan Project Prometheus, perusahaan rintisan AI yang diluncurkannya pada 2025.

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Akan tetapi, pengalaman Amazon sendiri memperlihatkan sisi lain dari transformasi tersebut. Perusahaan justru mengumumkan pengurangan sekitar 14.000 posisi korporat pada Oktober 2025, disusul 16.000 posisi pada Januari 2026. CEO Andy Jassy sebelumnya menyatakan AI akan "mengurangi jumlah keseluruhan tenaga kerja korporat seiring peningkatan efisiensi yang kami peroleh melalui penggunaan AI secara luas di seluruh perusahaan."

Bezos sendiri mengaitkan pemangkasan tersebut dengan perekrutan besar-besaran selama pandemi Covid-19. "Amazon berada dalam posisi yang sangat khusus karena setelah keluar dari pandemi Covid-19, kami telah merekrut begitu banyak orang," ujarnya.

Dia menyebut lonjakan pesanan saat masyarakat lebih banyak berada di rumah turut mendorong penambahan karyawan. Seluruh tim bekerja sangat keras dan memberikan kontribusi luar biasa. Jumlah karyawan kami benar-benar bertambah," katanya.

Prediksi Bezos juga sejalan dengan pandangan sejumlah pemimpin teknologi lainnya. CEO Tesla Elon Musk memperkirakan pekerjaan akan menjadi pilihan dalam 10 hingga 20 tahun mendatang.

"Prediksi saya, bekerja akan menjadi sesuatu yang opsional," ujarnya dalam Forum Investasi AS-Arab Saudi pada 2025. Melalui X, Musk juga menyebut AI dan robot dapat mengambil alih berbagai pekerjaan hingga memungkinkan terciptanya "pendapatan tinggi universal."

Pendiri Microsoft Bill Gates turut mempertanyakan, "Mungkin kita cukup bekerja dua atau tiga hari dalam seminggu?" dalam The Tonight Show Starring Jimmy Fallon pada 2025. Sementara itu, CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon memperkirakan generasi mendatang hanya perlu bekerja tiga setengah hari sepekan, sekitar 30 tahun dari sekarang.

Namun, tidak semua pemimpin industri melihat transisi tersebut sebagai jalan menuju kemakmuran. CEO Anthropic Dario Amodei memperingatkan AI berpotensi menghapus separuh pekerjaan tingkat pemula di sektor kerah putih dalam satu hingga lima tahun, sekaligus mendorong tingkat pengangguran hingga 10–20 persen.

Investor Michael Burry juga menolak optimisme Bezos dan Musk dengan memperingatkan bahwa gejolak sosial dapat terjadi sebelum masyarakat mencapai kondisi ketika pekerjaan menjadi pilihan.

Perbedaan proyeksi itu membawa persoalan yang lebih mendasar: siapa yang menikmati hasil peningkatan produktivitas? AI memang dapat mengurangi waktu dan biaya untuk menyelesaikan pekerjaan, tetapi keuntungan tersebut belum tentu kembali kepada pekerja dalam bentuk upah lebih tinggi atau jam kerja lebih pendek.

Jika efisiensi terutama digunakan untuk mengurangi jumlah karyawan, produktivitas justru dapat memperlebar jarak antara keuntungan perusahaan dan keamanan ekonomi rumah tangga.