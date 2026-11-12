X Luncurkan Fitur Pemotong Video, Kreator Bisa Raup Penghasilan dari Klip

JawaPos.com - Platform media sosial X meluncurkan fitur pemotong video atau clipping tool untuk memudahkan pengguna membuat konten singkat dari video berdurasi panjang. Fitur ini juga membuka peluang bagi kreator untuk mendapatkan penghasilan melalui jumlah penayangan klip.

Seperti dilansir dari TechCrunch, fitur tersebut diumumkan pada Senin, (9/11). Pengguna dapat memilih bagian tertentu dari sebuah video, memotongnya menjadi klip singkat, lalu mengunggahnya langsung ke X tanpa harus menggunakan aplikasi penyuntingan lain.

Setiap klip akan dilengkapi label "Clip from" yang terhubung dengan video aslinya. Dengan begitu, pengguna dapat mengakses sumber video sekaligus melihat konten lain dari kreator yang bersangkutan.

"Ambil momen favorit Anda dari video mana pun, tambahkan pendapat Anda, lalu unggah tanpa harus meninggalkan X," tulis X dalam pengumumannya.

X juga menyebut kreator asli maupun pengguna yang membuat potongan video atau clipper berpeluang memperoleh penghasilan dari jumlah penayangan melalui program Original Content Rewards. Namun, program tersebut hanya berlaku bagi kreator yang memenuhi persyaratan tertentu. Pembayaran juga bergantung pada tingkat keterlibatan audiens.

Fitur pemotongan video sendiri telah menjadi salah satu strategi pemasaran di media sosial. Video berdurasi panjang biasanya dipecah menjadi beberapa klip pendek untuk menjangkau lebih banyak pengguna.

Sejumlah influencer bahkan menggunakan jasa perusahaan khusus untuk mengelola proses tersebut. Perusahaan besar juga mulai memanfaatkannya dalam kampanye pemasaran, termasuk kampanye politik.

Peluncuran fitur ini menjadi bagian dari upaya X memperluas jenis konten yang tersedia di platformnya. Sejak masih bernama Twitter pada 2022, platform tersebut mulai mendukung video berdurasi panjang untuk bersaing dengan layanan seperti YouTube.

X juga memperluas layanan konten berbasis langganan dengan menghapus batasan karakter tradisional dan menghadirkan fitur artikel panjang bagi pelanggan premium.