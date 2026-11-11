Linknet Luncurkan Tautara, Platform untuk Bandingkan Pilihan ISP dan Paket Internet

JawaPos.com - PT Link Net Tbk (Linknet) meluncurkan Tautara, layanan digital yang mempertemukan calon pelanggan dengan berbagai penyedia jasa internet atau Internet Service Provider (ISP).

Melalui platform tersebut, masyarakat bisa mencari ISP yang tersedia di wilayah tempat tinggal, membandingkan pilihan layanan dan paket internet, hingga mengajukan permintaan berlangganan.

Kehadiran Tautara diharapkan memudahkan masyarakat menemukan layanan internet yang sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan jaringan di daerah masing-masing.

Tautara telah menggandeng 13 ISP Partner sebagai upaya Linknet mengembangkan ekosistem konektivitas digital, sekaligus membuka peluang pemanfaatan infrastruktur jaringan yang telah dibangun.

Chief Commercial Officer Linknet Pricillia Margareth mengatakan, pengembangan Tautara tidak hanya ditujukan untuk memberikan lebih banyak pilihan kepada konsumen, tetapi juga mengoptimalkan nilai komersial infrastruktur perusahaan.

"Melalui Tautara, Linknet ingin mengoptimalkan nilai komersial dari infrastruktur yang telah kami bangun selama lebih dari dua dekade," papar Pricillia Margareth.

"Kami melihat peluang untuk mengembangkan bisnis dengan mempertemukan kapabilitas infrastruktur Linknet dan layanan berbagai ISP dalam satu platform," ujar Pricillia di Tangerang Selatan, Rabu (11/11).

Menurut dia, platform tersebut juga memberikan kesempatan bagi ISP untuk memperluas jangkauan pasar dan menjangkau calon pelanggan baru tanpa harus mengandalkan saluran akuisisi konvensional.

Jangkauan Infrastruktur Jadi Modal Pengembangan Tautara Salah satu modal pengembangan Tautara adalah jaringan infrastruktur Linknet yang diklaim telah menjangkau lebih dari 5 juta home-pass di lebih dari 80 kota dan kabupaten di Indonesia.

Cakupan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Pulau Jawa maupun luar Jawa. Namun, masyarakat perlu memperhatikan bahwa ketersediaan layanan tidak otomatis sama di setiap daerah.

Pilihan ISP dan paket internet tetap bergantung pada cakupan jaringan serta layanan yang tersedia di lokasi calon pelanggan.

Dengan demikian, calon pelanggan perlu mengecek alamat tempat tinggal terlebih dahulu sebelum menentukan penyedia layanan internet.

Informasi mengenai cakupan wilayah, ISP yang tersedia, dan pilihan paket dapat dilihat melalui situs tautara.co.id.

Bagi perusahaan penyedia internet, platform ini menjadi saluran akuisisi pelanggan tambahan atau additional digital acquisition channel.

Kehadiran Tautara memungkinkan ISP memperkenalkan layanan kepada masyarakat yang sebelumnya mungkin belum terjangkau oleh saluran pemasaran mereka.

Peluncuran Tautara juga memperlihatkan pendekatan bisnis Linknet yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan jaringan fisik.

Perusahaan mulai memperluas perannya dengan menyediakan platform yang menghubungkan pemilik infrastruktur, penyedia layanan internet, dan calon pelanggan.

Model ini berpotensi memberikan alternatif bagi masyarakat dalam mencari layanan internet rumah.

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Konsumen tidak harus mencari informasi dari masing-masing penyedia secara terpisah karena sejumlah pilihan ISP dapat ditemukan melalui satu platform.

Meski demikian, banyaknya pilihan belum tentu menjadi jaminan bahwa konsumen mendapatkan layanan terbaik.

Faktor seperti harga berlangganan, kecepatan internet, stabilitas jaringan, biaya pemasangan, batas pemakaian, hingga kualitas layanan pelanggan tetap perlu diperhatikan sebelum memilih ISP.

President Director sekaligus Chief Executive Officer Linknet Kanishka Wickrama mengatakan, peningkatan penetrasi internet di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur jaringan.

"Kami percaya bahwa peningkatan penetrasi internet di Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar pembangunan infrastruktur," terang Kanishka Wickrama.

"Diperlukan inovasi dan kolaborasi yang dapat menghubungkan infrastruktur dengan berbagai penyedia layanan sehingga manfaat konektivitas dapat menjangkau lebih banyak masyarakat," lanjut Kanishka.

Dia berharap Tautara dapat memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan internet sekaligus mendorong pertumbuhan industri konektivitas digital di Indonesia.

Ke depan, Linknet berencana melanjutkan pengembangan platform tersebut melalui penambahan inovasi dan kolaborasi dengan berbagai penyedia layanan.