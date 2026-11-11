Penggelaran 5G Dinilai Belum Rasional, Kebutuhan Pasar Belum Terbentuk

JawaPos.com - Ekspansi jaringan 5G yang dilakukan operator seluler di Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar.

Pasalnya, layanan generasi terbaru tersebut belum memiliki model bisnis yang kuat untuk mendukung pengembalian investasi operator.

Salah satu operator yang agresif memperluas jaringan 5G adalah XLSmart. Terbaru, perusahaan tersebut mengomersialkan layanan 5G di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Namun, ekspansi itu berlangsung ketika jumlah pelanggan selulernya justru mengalami penurunan.

Dalam setahun, basis pelanggan XLSmart berkurang 13,2 juta. Dari semula 82,6 juta pelanggan pada kuartal II 2025 menjadi 69,4 juta pelanggan pada periode yang sama 2026.

Pengamat telekomunikasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) Agung Harsoyo mengatakan, perkembangan teknologi seluler memang tidak dapat dihindari.

Akan tetapi operator perlu memastikan bahwa teknologi yang dihadirkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, selama jaringan 4G masih mampu memberikan kualitas layanan yang dibutuhkan pelanggan, operator tidak perlu terburu-buru melakukan migrasi ke 5G.

Agung menilai, industri telekomunikasi Indonesia memiliki pengalaman kurang menguntungkan dalam pergantian teknologi seluler.

Saat operator baru mulai menerapkan 3G, teknologi 4G sudah hadir dan mendorong mereka kembali menggelontorkan investasi untuk membangun jaringan baru.

“Operator seluler belum dapat mengembalikan nilai investasi teknologi 3G, mereka sudah harus beralih ke 4G. Investasi 4G belum balik modal, kini operator sudah harus menyediakan layanan 5G. Padahal, harga layanan 4G dan 5G di Indonesia tidak ada bedanya. Menurut pandangan saya, lebih baik operator seluler langsung saja menerapkan teknologi 6G yang sebentar lagi keluar,” ungkap Agung dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Agung menjelaskan, jaringan 4G saat ini masih mencukupi untuk menunjang aktivitas digital masyarakat. Salah satu alasan teknologi tersebut cepat diterima adalah peningkatan kualitas pengalaman pengguna dibandingkan generasi sebelumnya.

Bahkan Agung mencontohkan, layanan panggilan video dan streaming video yang sebelumnya terkendala ketika menggunakan 3G kini dapat dinikmati dengan lebih nyaman melalui 4G.

Untuk menjalankan kedua aktivitas tersebut, masyarakat hanya membutuhkan kecepatan internet sekitar 3 Mbps. Sementara itu, rata-rata kecepatan unduh jaringan 4G di Indonesia telah mencapai 50 Mbps.

“Jadi, kecepatan 4G sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Apalagi, layanan 4G sudah tersebar luas di seluruh Indonesia. Untuk masyarakat umum, apa fungsinya 5G? Apakah layanan 5G sudah dibutuhkan oleh masyarakat? Jangan sampai operator kita disetir oleh vendor perangkat telekomunikasi,” terang Agung.

Selain persoalan kebutuhan pelanggan, Agung juga menyoroti belum kuatnya model bisnis atau business use case layanan 5G di Indonesia. Menurut dia, belum banyak sektor industri yang membutuhkan koneksi internet dengan kecepatan tinggi sekaligus latensi rendah.

Saat ini, penerapan 5G di dalam negeri dinilai masih terbatas pada kebutuhan tertentu, salah satunya sektor pertambangan. Adapun untuk masyarakat umum, kebutuhan terhadap teknologi tersebut belum terbentuk secara luas.

Karena itu, Agung berpandangan bahwa pembangunan jaringan 5G semestinya diarahkan ke kawasan yang benar-benar memerlukan kemampuan teknologi tersebut.

Penggelaran jaringan secara masif tanpa perhitungan kebutuhan pasar dan potensi pengembalian investasi justru berisiko menjadi beban bagi operator.