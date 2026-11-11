Penggelaran 5G Dinilai Belum Rasional, Kebutuhan Pasar Belum Terbentuk

JawaPos.com - Ekspansi jaringan 5G yang dilakukan operator seluler di Indonesia dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan pasar.

Pasalnya, layanan generasi terbaru tersebut belum memiliki model bisnis yang kuat untuk mendukung pengembalian investasi operator.

Salah satu operator yang agresif memperluas jaringan 5G adalah XLSmart. Terbaru, perusahaan tersebut mengomersialkan layanan 5G di Mandalika, Nusa Tenggara Barat.

Namun, ekspansi itu berlangsung ketika jumlah pelanggan selulernya justru mengalami penurunan.

Dalam setahun, basis pelanggan XLSmart berkurang 13,2 juta. Dari semula 82,6 juta pelanggan pada kuartal II 2025 menjadi 69,4 juta pelanggan pada periode yang sama 2026.

Pengamat telekomunikasi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (STEI ITB) Agung Harsoyo mengatakan, perkembangan teknologi seluler memang tidak dapat dihindari.

Akan tetapi operator perlu memastikan bahwa teknologi yang dihadirkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, selama jaringan 4G masih mampu memberikan kualitas layanan yang dibutuhkan pelanggan, operator tidak perlu terburu-buru melakukan migrasi ke 5G.

Agung menilai, industri telekomunikasi Indonesia memiliki pengalaman kurang menguntungkan dalam pergantian teknologi seluler.