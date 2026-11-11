Spotify Tambah Pilihan Kepribadian DJ AI, Pengguna Bisa Atur Gaya Suara

JawaPos.com - Spotify menghadirkan sejumlah pembaruan pada fitur DJ berbasis kecerdasan buatan (AI). Kini, pengguna dapat memilih kepribadian suara AI sekaligus menonaktifkan komentar yang muncul di sela-sela lagu.

Seperti dilansir dari Engadget, fitur DJ pertama kali diperkenalkan pada 2023. Layanan ini menawarkan pengalaman mendengarkan musik layaknya siaran radio, dengan kurasi lagu yang disesuaikan berdasarkan selera pengguna. DJ AI juga memberikan narasi suara berisi informasi dan obrolan seputar musik yang diputar.

Sejak diluncurkan, Spotify terus mengembangkan fitur tersebut. DJ kini dapat menerima permintaan lagu dan mendukung lebih banyak bahasa.

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Melalui pembaruan terbaru, pengguna bisa memilih karakter suara AI yang menemani sesi mendengarkan musik. Spotify menyediakan tujuh pilihan kepribadian dalam bahasa Inggris dan dua pilihan dalam bahasa Spanyol.

Setiap pilihan memiliki nama dan gaya komunikasi berbeda. Ada suara dengan pembawaan santai hingga karakter yang lebih ceria dan interaktif.

Untuk bahasa Inggris, tersedia tiga pilihan suara dengan aksen Amerika Serikat, serta masing-masing satu pilihan aksen Inggris, Irlandia, Australia, dan India. Sementara itu, pilihan bahasa Spanyol menghadirkan dua suara dengan aksen Meksiko.

Selain pengaturan karakter suara, Spotify juga memberikan opsi untuk mematikan komentar DJ. Dengan pengaturan tersebut, AI tidak lagi menyisipkan obrolan di antara lagu yang sedang diputar.

Suara DJ hanya akan muncul ketika pengguna memulai sesi mendengarkan atau meminta perubahan pilihan musik. Spotify menyebut fitur ini dapat digunakan dalam situasi tertentu, misalnya saat mengadakan jamuan makan malam.