AI Makin Diandalkan untuk Keamanan Siber, Kaspersky Ingatkan Peran Manusia Tak Tergantikan

JawaPos.com - Penggunaan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam menjaga keamanan siber semakin diminati organisasi di kawasan Asia Pasifik. Meski mampu membantu mendeteksi dan menangani ancaman digital, teknologi tersebut dinilai belum bisa menggantikan peran manusia dalam menghadapi serangan siber yang semakin kompleks.

Survei global Kaspersky menunjukkan, 71 persen organisasi di Asia Pasifik lebih memilih solusi keamanan berbasis AI dibandingkan teknologi non-AI. Minat tersebut cukup tinggi di Vietnam sebesar 87 persen, Malaysia 76 persen, dan Indonesia 74 persen.

Namun, peningkatan penggunaan AI belum sepenuhnya diimbangi kesiapan sumber daya manusia (SDM). Sebanyak 63 persen organisasi di kawasan Asia Pasifik mengalami serangan siber yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran karyawan terhadap keamanan teknologi informasi (TI). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 60 persen.

Indonesia juga menghadapi persoalan serupa. Sebanyak 66 persen organisasi di Tanah Air terdampak serangan yang berkaitan dengan rendahnya kesadaran keamanan TI karyawan. Vietnam dan India masing-masing mencatat angka 75 persen dan 70 persen.

Managing Director Kaspersky untuk Asia Pasifik Adrian Hia mengatakan, faktor manusia masih menjadi salah satu persoalan utama dalam keamanan siber. Menurut dia, AI memang dapat membantu pekerjaan tenaga profesional, tetapi tidak bisa mengambil alih seluruh kemampuan manusia.

"Asia Pasifik mengalami lebih banyak jenis insiden per organisasi daripada rata-rata global, dan sebagian besar di antaranya berasal dari faktor manusia. Itu seharusnya menjadi peringatan. AI dapat melengkapi apa yang dilakukan oleh para profesional yang terampil, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian, kesadaran, dan pengetahuan praktis yang sangat dibutuhkan oleh kawasan ini," kata Adrian Hia dalam keterangannya, Rabu (11/10).

Kaspersky menjelaskan, AI masih memiliki keterbatasan dalam menghadapi serangan siber yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Teknologi ini bekerja berdasarkan pola dan data yang digunakan selama proses pelatihan sehingga berpotensi kesulitan mengenali metode serangan baru yang sengaja dirancang untuk menghindari deteksi.

Selain itu, AI belum mampu mengambil keputusan yang membutuhkan pertimbangan dan tanggung jawab manusia. Misalnya, menentukan langkah setelah terjadi kebocoran data, mempertimbangkan risiko bisnis dan keamanan, hingga menyampaikan hasil analisis kepada jajaran direksi.

Di sisi lain, phishing masih menjadi insiden siber yang paling banyak dilaporkan di kawasan Asia Pasifik dengan angka 24 persen. Ancaman lain yang mulai berkembang adalah eksploitasi kerentanan AI dan deepfake, yang masing-masing tercatat sebesar 14 persen.

Kesenjangan keterampilan tenaga kerja juga menjadi tantangan bagi organisasi. Kekurangan kemampuan terbesar pada aspek teknis meliputi pemrograman sistem sebesar 62 persen, pengetahuan kerangka kerja 61 persen, serta teknologi jaringan 46 persen.

Sementara itu, kekurangan keterampilan nonteknis atau soft skill terlihat pada kemampuan berpikir analitis sebesar 48 persen dan pemecahan masalah 43 persen.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Kaspersky memperkenalkan Cyber Pathways, platform interaktif yang membantu tenaga profesional memetakan kemampuan dan menentukan pengembangan karier di bidang keamanan siber.

Platform tersebut mencakup enam spesialisasi, yakni Operasi Keamanan, Intelijen Ancaman, Penilaian Keamanan, Riset Keamanan Informasi, Keamanan Jaringan, dan Analisis Malware. Pengembangan kemampuan di setiap bidang juga mencakup keterampilan teknis, pemahaman AI, serta kemampuan mengambil keputusan.