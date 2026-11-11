Industri Satelit Indonesia Hadapi Pilihan Strategi Pengembangan Infrastruktur 

APSCC 2026 Space Conference & Exhibition. (Istimewa)





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JawaPos.com - Industri satelit Indonesia menghadapi sejumlah pilihan strategis dalam mengembangkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan konektivitas nasional.

Mulai dari menyewa kapasitas satelit, membangun kepemilikan bersama, hingga mengadakan satelit secara mandiri, setiap skema memiliki pertimbangan investasi dan keberlanjutan bisnis di tengah perkembangan teknologi telekomunikasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam APSCC 2026 Space Conference & Exhibition yang berlangsung pada 3–5 November 2026 di Jimbaran Convention Center, Bali. Forum internasional tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan industri satelit untuk membahas perkembangan teknologi, peluang bisnis, dan arah pengembangan industri antariksa di kawasan Asia-Pasifik.

Mengusung tema "Connectivity and Beyond! Fueling the Asia-Pacific Space Economy", forum yang diselenggarakan Asia-Pacific Space Community Council (APSCC) bersama Asosiasi Satelit Indonesia (ASSI) dan Asosiasi Antariksa Indonesia (ARIKSA) itu turut membahas peluang kolaborasi dalam memperkuat ekosistem industri satelit.

Panel tersebut mengangkat berbagai pertimbangan strategis yang dihadapi operator komunikasi satelit Indonesia dalam menentukan model bisnis dan pengembangan kapasitas satelit, mulai dari penyewaan kapasitas (lease), pengembangan satelit melalui skema kepemilikan bersama (condosat), hingga pengadaan satelit secara mandiri (buy).

Pembahasan juga menyoroti aspek investasi, kepemilikan infrastruktur, serta perubahan kebutuhan konektivitas nasional seiring dengan perkembangan teknologi dan dinamika industri telekomunikasi.

Managing Director Telkomsat, Doni Andriansyah, menyampaikan bahwa strategi bisnis Telkomsat bertumpu pada pemanfaatan infrastruktur satelit Geostationary Earth Orbit (GEO) dan kapasitas konstelasi satelit Low Earth Orbit (LEO).

"Telkomsat berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan dan solusi yang berorientasi pada kebutuhan pelanggan melalui pemanfaatan teknologi satelit GEO dan LEO. Kami juga terus memperkuat kemitraan strategis serta mengoptimalkan dukungan infrastruktur dan jaringan Telkom Group untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas portofolio bisnis perusahaan melalui pengembangan berbagai solusi berbasis teknologi satelit," ujar Doni.

Selain berpartisipasi dalam diskusi panel, kehadiran Telkomsat pada APSCC 2026 juga menjadi kesempatan untuk memperluas jejaring profesional dan menjajaki peluang kolaborasi dengan berbagai pelaku industri satelit global.

Pertemuan serta pertukaran perspektif selama kegiatan memberikan ruang bagi perusahaan untuk memperoleh wawasan mengenai perkembangan industri, sekaligus mengidentifikasi peluang untuk mendukung penguatan ekosistem konektivitas Indonesia.

Melalui partisipasi dalam APSCC 2026, Telkomsat menegaskan komitmennya untuk terus mengikuti perkembangan industri satelit global, memperluas kemitraan strategis, serta berkontribusi terhadap penguatan ekosistem satelit nasional.