Tiongkok Kembangkan Alat Pembaca Otak, Akurasi Mengetik Pakai Pikiran Tembus 94 Persen

JawaPos.com - Peneliti Tiongkok mengembangkan perangkat pembaca otak yang mampu menerjemahkan aktivitas pikiran menjadi perintah digital dengan akurasi lebih dari 94 persen. Menggunakan elektroda khusus yang dapat merekam aktivitas listrik otak tanpa prosedur bedah, teknologi ini mampu mempertahankan kinerja selama pengujian hingga 14 jam.

Terobosan tersebut berpotensi memperluas penggunaan antarmuka otak-komputer atau brain-computer interface (BCI), termasuk untuk pemantauan kesehatan dan pemberian peringatan dini terhadap epilepsi. Penelitian itu melibatkan tim dari Guangxi University, Guangxi Medical University, dan Tsinghua University. Hasilnya diterbitkan dalam jurnal npj Flexible Electronics.

Dilansir dari South China Morning Post (SCMP), Selasa (10/11),Para peneliti menyatakan, "Penelitian ini menunjukkan potensi hidrogel dengan desain gradien untuk mendukung penggunaan BCI noninvasif dalam kondisi pergerakan bebas." Teknologi tersebut dirancang agar pembacaan sinyal otak tetap stabil ketika pengguna beraktivitas, bukan hanya saat duduk diam di laboratorium.

BCI menghubungkan aktivitas otak dengan perangkat digital sehingga seseorang dapat mengetik atau mengendalikan elektronik melalui sinyal saraf. Sistem noninvasif menggunakan sensor pada kulit kepala, berbeda dari teknologi invasif yang membutuhkan elektroda ditanamkan di dalam tengkorak atau jaringan otak. Salah satu metode yang digunakan adalah elektroensefalografi (EEG), yakni perekaman aktivitas listrik otak melalui elektroda pada penutup kepala.

Selama ini, elektroda konvensional menghadapi kendala kenyamanan dan ketahanan. Sensor berbahan logam yang dilapisi gel biasanya hanya bekerja stabil selama dua hingga empat jam karena gel mengering. Perbedaan kekakuan elektroda dan kelembutan kulit kepala juga membuat sensor mudah bergeser saat pengguna bergerak.

Peneliti menjelaskan, "Elektroda kaku atau yang memiliki kelembutan seragam saat ini mengalami ketidakcocokan dengan kulit kepala sehingga menimbulkan gangguan akibat pergerakan dan memperpendek waktu pengoperasian."

Untuk mengatasinya, tim menciptakan elektroda hidrogel dengan tingkat kekakuan bertahap. Bagian yang menempel pada kulit kepala dibuat lunak, sedangkan bagian penghubung dengan rangkaian elektronik lebih kokoh. Struktur porinya juga dirancang bertingkat agar elektrolit, zat penghantar ion yang membantu perekaman sinyal, dapat dilepaskan secara berkelanjutan.

Peneliti menyebut, "Desain ini menghasilkan perubahan kekakuan secara bertahap, yakni lunak pada antarmuka kulit kepala dan kokoh pada sambungan rangkaian, disertai struktur pori bertingkat untuk mempertahankan pelepasan elektrolit."