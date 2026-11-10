Sempat Hengkang, YouTube Bakal Kembali Sumbang Data ke Billboard

JawaPos.com - YouTube akan kembali menyumbangkan data performa musik untuk perhitungan tangga lagu Billboard mulai Januari 2027. Keputusan tersebut diambil setelah Billboard mengubah metodologi penghitungan dengan memberikan bobot lebih besar terhadap jumlah streaming dari layanan gratis yang didukung iklan.

Sebelumnya, YouTube memutuskan menghentikan pengiriman data kepada Billboard pada Desember 2025. Langkah itu dilakukan karena YouTube menilai Billboard belum memberikan porsi yang seimbang terhadap aktivitas pendengar melalui layanan streaming gratis dibandingkan layanan berlangganan.

Seperti dilansir dari Engadget, selama ini, performa musik di berbagai platform streaming menjadi salah satu faktor penentu posisi lagu dan album di tangga lagu Billboard, termasuk Billboard 200 dan Hot 100. Perhitungan tersebut juga mencakup tangga lagu berdasarkan genre dan kategori lainnya.

Namun, Billboard selama ini memberikan bobot lebih besar terhadap streaming dari pengguna berbayar. Kebijakan tersebut tetap dipertahankan, tetapi perusahaan melakukan penyesuaian terhadap perbandingan nilai streaming berbayar dan gratis.

Mulai Januari 2027, sebanyak 1.500 streaming dari layanan yang didukung iklan akan dihitung setara dengan satu unit konsumsi album. Nilai tersebut sama dengan penjualan satu album atau 1.000 streaming dari layanan berbayar.

Jumlah itu jauh lebih rendah dibandingkan metode sebelumnya yang menetapkan 2.500 streaming dari layanan gratis untuk menghasilkan satu unit konsumsi album.

Perubahan metodologi tersebut membuat YouTube bersedia kembali berpartisipasi dalam penghitungan tangga lagu Billboard. Dalam pembaruan pernyataannya terkait penghentian pengiriman data, YouTube menyampaikan bahwa kebijakan baru tersebut lebih mencerminkan pola konsumsi musik saat ini.