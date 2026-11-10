Siapkan Infrastruktur untuk Era Agentik, Google Perluas Chip AI Generasi Kedelapan

JawaPos.com - Google memperluas portofolio Tensor Processing Unit (TPU) generasi kedelapan dengan memperkenalkan dua sistem terbaru, TPU 8tx dan TPU 8i Max. Keduanya dirancang untuk mendukung perkembangan kecerdasan buatan (AI) agentik, terutama dalam kebutuhan keamanan data dan pemrosesan konteks berukuran besar.

Pengumuman yang disampaikan pada Selasa (10/11/2026) tersebut sekaligus menandai pertama kalinya Google memperkenalkan empat konfigurasi TPU dalam satu tahun.

Selama ini, Google menggunakan TPU untuk berbagai kebutuhan komputasi AI, mulai dari melatih dan menjalankan model Gemini, mengoperasikan beban kerja agentik, hingga menyediakan layanan bagi pelanggan Google Cloud.

Seiring meningkatnya permintaan, perusahaan juga membuka opsi penggunaan TPU secara langsung di pusat data milik pelanggan. Bisnis TPU Google kini memiliki hampir 100 pelanggan, termasuk laboratorium AI terkemuka, perusahaan perdagangan, peritel, universitas, dan berbagai organisasi lainnya.

Dua sistem terbaru tersebut melengkapi TPU 8t dan TPU 8i yang pertama kali diperkenalkan dalam acara Cloud Next pada April 2026.

Dibandingkan generasi sebelumnya, TPU 8t menawarkan peningkatan performa pelatihan hingga 2,7 kali. Sementara itu, TPU 8i menghadirkan efisiensi biaya inferensi hingga 80 persen lebih baik.

TPU 8t dikembangkan untuk melatih foundation model berskala besar dengan mengoptimalkan goodput, yakni kecerdasan yang dihasilkan untuk setiap watt energi yang digunakan. Adapun TPU 8i difokuskan pada kemampuan penalaran dengan mengatasi keterbatasan memori dan memangkas latensi komunikasi antarchip hingga separuhnya.

Kini, ketika semakin banyak perusahaan menggunakan agen otonom dalam lingkungan produksi, Google menghadirkan TPU 8tx dan TPU 8i Max untuk menjawab kebutuhan komputasi yang semakin kompleks.

Chief Technologist dan Senior Vice President of AI and Infrastructure Google Amin Vahdat menjelaskan alasan pengembangan kedua sistem tersebut.

“Seiring pergeseran skala komputasi dari manusia ke agen, perusahaan membutuhkan akselerator yang mampu melakukan penalaran dengan memanfaatkan jendela konteks model AI yang sangat besar. Selain itu, sejumlah pelanggan di industri dengan regulasi ketat membutuhkan kemampuan enkripsi khusus untuk beban kerja tertentu.

“Sistem TPU terbaru ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Bersama dengan pengumuman terbaru kami terkait PyTorch, kami ingin membuat TPU lebih mudah diakses oleh setiap developer dan pelanggan. Dengan memadukan silikon khusus yang modular dan rangkaian perangkat lunak terbuka yang mudah digunakan, kami dapat menghadirkan perangkat keras serta konfigurasi sistem baru sejalan dengan pesatnya perkembangan industri AI,” ujar Amin.

TPU 8tx untuk Keamanan Data TPU 8tx dikembangkan untuk perusahaan di industri dengan regulasi ketat serta lembaga pemerintahan yang mengoperasikan model AI terdepan, model eksklusif, dan agen otonom menggunakan data sensitif.

Dalam sistem komputasi pada umumnya, data memang dienkripsi ketika disimpan maupun dikirim melalui jaringan. Namun, informasi tersebut harus dibuka di memori saat diproses komputer.

Google mengatasi persoalan tersebut melalui integrasi perlindungan langsung pada perangkat keras TPU 8tx. Sistem ini menggunakan silikon yang sama dengan TPU 8t dan dipadukan dengan host CPU AMD khusus, sehingga data sensitif maupun bobot model tetap terlindungi dan terisolasi selama proses komputasi berlangsung.

TPU 8tx juga menggunakan jaringan Boardfly berlatensi rendah yang dirancang untuk mendukung penalaran secara real-time. Teknologi tersebut memungkinkan proses kerja agen bertahap berjalan dengan latensi dua kali lebih rendah dibandingkan TPU 8t, tanpa penurunan performa yang berarti.

Kombinasi kemampuan komputasi untuk pelatihan dan jaringan inferensi berkecepatan tinggi memungkinkan organisasi menjalankan sekaligus menyesuaikan model dalam satu sistem.

Melalui TPU 8tx, perusahaan dapat menyempurnakan model menggunakan data privat, melakukan distilasi untuk mengubah model besar menjadi versi lebih kecil, hingga melatih agen melalui reinforcement learning tanpa harus memindahkan data sensitif antarklaster.

TPU 8i Max untuk Pemrosesan Konteks Besar Sementara itu, TPU 8i Max dirancang untuk mengatasi keterbatasan kapasitas memori ketika banyak agen AI bekerja secara bersamaan.

Kondisi tersebut dapat terjadi ketika puluhan agen AI memproses seluruh basis kode perangkat lunak atau rekaman video berdurasi panjang. Dalam situasi seperti itu, bandwidth memori berpotensi menjadi hambatan utama.

TPU 8i Max menawarkan peningkatan kapasitas komputasi dan memori secara bersamaan. Kemampuan komputasi, SRAM, serta bandwidth High Bandwidth Memory (HBM) pada sistem ini masing-masing mencapai dua kali lipat dibandingkan TPU 8i.

Peningkatan tersebut memungkinkan prosesor memperoleh data yang dibutuhkan secara berkelanjutan sehingga pemrosesan beban kerja berskala besar tidak terhambat.

Selain peningkatan kapasitas memori dan komputasi, TPU 8i Max mampu menampung silikon dua kali lebih banyak dalam ruang rak yang sama. Dengan demikian, pusat data dapat menyediakan daya komputasi lebih besar untuk setiap satuan luas dan watt energi yang digunakan.

Google menjelaskan, keempat konfigurasi TPU generasi kedelapan tersebut memiliki fungsi berbeda untuk mendukung setiap tahapan pengembangan AI agentik.