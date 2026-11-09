Confluent Kembangkan Streamhouse, Bikin Agen AI Bisa Ambil Keputusan Berdasarkan Data Real-Time

JawaPos.com - Confluent, perusahaan teknologi data yang kini menjadi bagian dari IBM, mengembangkan Streamhouse untuk membantu perusahaan menyediakan informasi bisnis terkini bagi agen kecerdasan buatan (AI), aplikasi, dan sistem analitik.

Teknologi ini memungkinkan agen AI mengambil keputusan berdasarkan data real-time, bukan informasi yang sudah usang atau berbeda antar sistem.

Pengembangan tersebut diperkuat dengan ketersediaan Lightning Tables secara umum di Amazon Web Services (AWS). Fitur ini melengkapi Platform Data Streaming Confluent dengan kemampuan Query, sehingga platform tersebut kini memiliki lima pilar utama, yakni Stream, Connect, Process, Govern, dan Query.

Streamhouse dirancang untuk mengatasi persoalan data perusahaan yang tersebar di berbagai sistem dan tidak selalu diperbarui secara bersamaan. Kondisi tersebut berisiko membuat agen AI mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lagi sesuai dengan situasi terkini.

Melalui Streamhouse, perubahan data dari berbagai sistem dapat dihimpun dalam satu aliran informasi yang terus diperbarui. Dengan begitu, agen AI dan aplikasi bisa mengakses gambaran bisnis yang sama sebelum mengambil tindakan.

“Di seluruh kawasan APAC, perusahaan-perusahaan sedang memperluas layanan digital secara eksponensial, namun pelanggan dan tim operasional semakin mengharapkan pengalaman yang responsif secara instan. Hal ini menimbulkan tantangan praktis bagi AI: seorang agen hanya dapat mengambil keputusan yang bermanfaat jika ia dapat melihat gambaran yang akurat di seluruh organisasi saat bertindak,” kata Greg Taylor, SVP & General Manager, APAC Confluent dalam keterangannya, Senin (9/11).

Dia mengatakan, Streamhouse menyediakan fondasi data yang terus diperbarui dan dikelola agar aplikasi maupun agen AI dapat bekerja berdasarkan informasi terkini. Teknologi tersebut juga membantu perusahaan memaksimalkan investasi data yang sudah dimiliki.

Confluent menyebut sejumlah perusahaan telah menggunakan arsitektur tersebut. Salah satunya Accenture yang memanfaatkannya untuk menghubungkan data di berbagai lini bisnis global. Penerapan ini disebut mampu memangkas waktu memperoleh insight dari hitungan bulan menjadi beberapa hari.

Streamhouse dibangun dengan tiga prinsip, yakni berbasis aliran data, memiliki keandalan untuk kebutuhan operasional penting, serta terdesentralisasi. Arsitektur ini juga dapat berjalan berdampingan dengan data warehouse dan lakehouse yang sudah digunakan perusahaan.

Salah satu fitur yang melengkapinya adalah Lightning Tables. Layanan ini mengubah data Apache Kafka menjadi tabel yang terus diperbarui dan dapat diakses melalui SQL maupun API.

Dalam pengujian internal Confluent, data baru dapat tersedia sekitar 100 milidetik setelah dibuat. Sementara itu, latensi query berada di kisaran 10–100 milidetik dengan kemampuan menangani lebih dari 1.000 query per detik.

“Era berikutnya dalam AI perusahaan akan dimenangkan oleh agen-agen yang mengetahui apa yang sedang terjadi dalam bisnis pada saat mereka bertindak,” kata Shaun Clowes, Manajer Umum, Confluent dan Data, IBM.