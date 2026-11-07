Apple Bukukan Pendapatan Rp 572 Triliun, Namun Prospek Pertumbuhan Kuartal Diperkirakan Melambat

JawaPos.com – Pendapatan layanan Apple mencatatkan rekor tertinggi sebesar USD 31,57 miliar sekitar Rp572,2 triliun pada kuartal September 2026, meningkat 9,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman Variey Selasa (3/11), Dibalik pencapaian baru yang ada pertumbuhan segmen layanan akan semakin melambat dibandingkan dua kuartal sebelumnya yang masing-masing mencatat kenaikan 16,3 persen dan 12,4 persen.

Segmen layanan Apple mencakup App Store, Apple TV, Apple Music, Apple Pay, AppleCare, iCloud, serta bisnis periklanan yang menjadi salah satu sumber pendapatan perusahaan di luar penjualan perangkat.

Perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan layanan pada kuartal Desember 2026 berada di kisaran 8 hingga 9 persen, menandakan perlambatan lanjutan setelah pertumbuhan dua digit selama 12 kuartal berturut-turut berakhir pada September.

Analis menilai investor berharap pengembangan kecerdasan buatan, termasuk Siri, dapat mendorong peningkatan belanja pelanggan terhadap layanan Apple tanpa harus menyamai besarnya investasi kecerdasan buatan yang dilakukan pesaing.

CEO Apple John Ternus juga membuka peluang penerapan biaya untuk akses lebih luas terhadap fitur kecerdasan buatan berbasis server, meskipun sejumlah analis mempertanyakan kemampuan Siri bersaing dengan layanan kecerdasan buatan lain yang dinilai lebih unggul.

Secara keseluruhan, Apple membukukan pendapatan kuartalan sebesar USD 114,5 miliar sekitar Rp2.075 triliun, meningkat 12 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dengan laba per saham mencapai USD 2,10 sekitar Rp38.100, naik 14 persen.

Penjualan iPhone turut mencetak rekor kuartal September dengan pendapatan USD 57,58 miliar sekitar Rp1.044 triliun, meningkat 17 persen, sementara perusahaan memperkirakan pendapatan total pada kuartal Desember tumbuh 7 hingga 10 persen secara tahunan.