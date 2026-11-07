Lebih dari 108 Ribu Serangan Siber per Hari, Kaspersky Soroti Kesenjangan SDM di Indonesia

JawaPos.com - Indonesia menghadapi hampir 40 juta insiden ancaman siber sepanjang 2025. Data Kaspersky mencatat, terdapat 39.718.903 insiden lokal pada komputer pengguna di Indonesia selama Januari hingga Desember 2025. Angka tersebut setara dengan lebih dari 108 ribu insiden per hari yang berasal dari perangkat penyimpanan eksternal atau removable device.

Tingginya ancaman tersebut menjadi tantangan di tengah kesenjangan keterampilan tenaga keamanan siber. Kaspersky menilai, kemampuan teknis dan analitis para profesional di kawasan Asia Pasifik, termasuk Indonesia, masih perlu diperkuat.

Berdasarkan data Kaspersky, kesenjangan keterampilan teknis terbesar terdapat pada pemrograman sistem sebesar 62 persen, pengetahuan mengenai kerangka kerja atau framework sebesar 61 persen, serta teknologi jaringan sebesar 46 persen.

Sementara itu, pada keterampilan nonteknis, kemampuan berpikir analitis menjadi kekurangan terbesar dengan persentase 48 persen. Disusul kemampuan pemecahan masalah sebesar 43 persen dan kerja sama tim sebesar 41 persen.

Kesenjangan tersebut juga terlihat dari pengalaman para profesional keamanan siber. Sebanyak 25 persen responden di Asia Pasifik mengaku pendidikan formal yang mereka tempuh hanya sedikit membantu atau bahkan tidak relevan dengan pekerjaan sehari-hari.

Selain itu, 48 persen profesional keamanan siber mengaku pernah melakukan kesalahan pada awal karier akibat kurangnya pengetahuan. Kesalahan tersebut antara lain mengabaikan pencadangan data dan menggunakan prosedur keamanan yang sudah usang, masing-masing sebesar 43 persen. Adapun 36 persen lainnya pernah gagal menerapkan perlindungan identitas.

Managing Director Kaspersky untuk Asia Pasifik Adrian Hia mengatakan, industri membutuhkan tenaga profesional yang memiliki kemampuan teknis sekaligus analitis.

“Kawasan ini membutuhkan para profesional yang mampu memadukan kedalaman teknis dengan kemampuan analitis dan pemecahan masalah yang kuat. Hal ini memerlukan panduan yang terstruktur dan praktis, bukan sekadar pengalaman kerja di lapangan,” ujar Adrian Hia dalam keterangannya Sabtu (7/11).