Realme C01 Meluncur di Indonesia, Isi Segmen Entry-level dengan Baterai 6.500 mAh dan Layar 120Hz

JawaPos.com - Realme resmi meluncurkan smartphone terbarunya, realme C01, di Indonesia. Ponsel yang menyasar segmen harga Rp 2 jutaan ini membawa sejumlah spesifikasi, mulai dari baterai 6.500 mAh, layar 6,8 inci dengan refresh rate 120Hz, hingga penyimpanan UFS 2.2.

Realme C01 dipasarkan dalam dua pilihan memori, yakni RAM 4GB dengan penyimpanan internal 64GB dan 128GB. Keduanya juga mendukung Dynamic RAM hingga 8GB. Sementara pilihan warnanya terdiri dari Sunset Orange, Skyline Silver, dan Midnight Black.

Public Relations Lead realme Indonesia Krisva Angnieszca mengatakan, perangkat tersebut dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone dengan daya tahan baterai dan performa untuk aktivitas sehari-hari.

“Saat memilih smartphone, anak muda tidak hanya melihat angka spesifikasi, tetapi juga bagaimana smartphone tersebut terasa saat dipakai setiap hari. Itulah yang ingin kami jawab melalui realme C01,” kata Krisva di Jakarta, Jumat (6/11)

Menurut dia, baterai berkapasitas besar, teknologi penyimpanan UFS 2.2, dan dukungan NFC menjadi sejumlah fitur yang disematkan untuk menunjang penggunaan sehari-hari.

Baterai 6.500 mAh dan Pengisian 15W

Salah satu spesifikasi utama realme C01 adalah baterai berkapasitas 6.500 mAh. Kapasitas tersebut dirancang untuk menunjang aktivitas pengguna yang banyak mengandalkan smartphone, mulai dari menonton video, mengakses media sosial, bermain game, hingga navigasi.

Berdasarkan pengujian internal realme Lab, baterainya diklaim mampu bertahan untuk memutar YouTube hingga 19,3 jam, menggunakan WhatsApp selama 26 jam, atau menjalankan Google Maps hingga 15,6 jam.

Perusahaan juga menyebut baterai masih menyisakan sekitar 26 persen setelah menjalani simulasi penggunaan berat selama sehari. Namun, daya tahan aktual dapat berbeda bergantung pada pola pemakaian, kondisi jaringan, dan pengaturan perangkat.