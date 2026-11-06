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Penulis: Nanda Prayoga
Jumat, 6 November 2026 | 19.21 WIB

TikTok Luncurkan Aplikasi Shop Terpisah, Pengguna Bisa Belanja via Video dan Live Streaming 

Ilustrasi TikTok Shop (Istimewa) - Image

Ilustrasi TikTok Shop (Istimewa)

JawaPos.com - TikTok mulai memperluas layanan belanjanya dengan meluncurkan aplikasi TikTok Shop secara terpisah untuk perangkat iOS dan Android. Aplikasi tersebut saat ini sudah tersedia di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina.

Seperti dilansir dari Engadget, peluncuran aplikasi mandiri ini pertama kali diketahui oleh konsultan media sosial Matt Navarra. Langkah tersebut menjadi upaya TikTok untuk mengembangkan layanan belanja online sekaligus bersaing lebih langsung dengan platform e-commerce lainnya.

Dari sisi tampilan, aplikasi TikTok Shop menghadirkan sejumlah fitur yang sebelumnya sudah tersedia dalam layanan belanja di aplikasi utama TikTok. Pengguna bisa menemukan rekomendasi produk berdasarkan preferensi mereka, serta membeli barang melalui siaran langsung atau video pendek.

TikTok juga menyediakan sejumlah penawaran khusus bagi pengguna aplikasi mandiri tersebut. Di antaranya promo eksklusif dan fasilitas gratis ongkos kirim. Perusahaan turut menjanjikan sistem pembayaran yang aman untuk mendukung proses transaksi.

Kehadiran aplikasi terpisah ini membuat pengalaman berbelanja tidak lagi harus dilakukan melalui aplikasi utama TikTok. Pengguna dapat mengakses berbagai produk dan penawaran melalui platform khusus belanja.

Meski sudah tersedia di beberapa negara, TikTok belum mengumumkan jadwal peluncuran aplikasi tersebut di wilayah lainnya, termasuk Amerika Serikat.

Perlu diketahui, operasional TikTok di Amerika Serikat berbeda dari platform TikTok yang beroperasi secara global. Platform di negara tersebut juga terus mengembangkan fitur baru untuk penggunanya.

Dalam beberapa waktu terakhir, TikTok versi Amerika Serikat memperkenalkan fitur komentar suara yang memungkinkan pengguna memberikan tanggapan melalui rekaman audio pada unggahan. Selain itu, platform tersebut juga mulai mengintegrasikan layanan pemesanan perjalanan langsung di dalam aplikasi. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
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