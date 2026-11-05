Sistem Penyadapan LIMS Disalahgunakan, Pakar Ungkap Kemungkinan Celah Pengawasan

JawaPos.com - Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh sepanjang 2025 hingga 2026 membuka persoalan serius dalam pengawasan teknologi intelijen di Indonesia. Sistem penyadapan yang semestinya digunakan untuk mendukung penegakan hukum diduga justru dimanfaatkan tanpa prosedur dan dasar hukum yang sah.

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber Indonesia (CISSReC) Pratama Persadha menilai, persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keamanan siber, tetapi juga menyangkut tata kelola intelijen, penegakan hukum, dan perlindungan privasi warga negara.

Menurut keterangan Bareskrim Polri pada 3 November lalu, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi maupun dasar penyelidikan atau penyidikan yang sah. Bahkan, pada Oktober 2026, muncul dugaan perintah penghapusan file hasil penyadapan untuk menghilangkan jejak.

Pratama menjelaskan, LIMS merupakan platform yang menghubungkan kebutuhan penyadapan aparat penegak hukum dengan infrastruktur operator telekomunikasi. Sistem tersebut meneruskan instruksi intersepsi ke jaringan operator, kemudian menyalin komunikasi target ke pusat pemantauan yang berwenang.

Informasi yang dapat diperoleh melalui sistem ini mencakup isi komunikasi, seperti percakapan telepon, serta metadata berupa nomor yang dihubungi, waktu, durasi, dan pola komunikasi. Namun, kemampuan membaca isi komunikasi tetap bergantung pada jenis layanan dan teknologi enkripsi yang digunakan.

Dia menegaskan, LIMS tidak bisa disamakan dengan spyware seperti Pegasus atau Predator. Kedua jenis perangkat lunak tersebut bekerja dengan menginfeksi perangkat target, sedangkan LIMS beroperasi melalui infrastruktur jaringan telekomunikasi.

Empat Celah yang Membuka Peluang Penyalahgunaan Dari perspektif keamanan siber, Pratama melihat setidaknya ada empat persoalan mendasar yang perlu diperiksa penyidik.

"Pertama, lemahnya pengendalian hak akses. Jika satu pejabat memiliki kewenangan memasukkan target, menyetujui permintaan, menjalankan penyadapan, sekaligus mengelola hasilnya, peluang penyalahgunaan kekuasaan menjadi semakin besar," kata Pratama dihubungi JawaPos.com pada Kamis (5/11).

Padahal, fungsi-fungsi tersebut seharusnya dipisahkan agar tidak ada satu orang yang memiliki kendali penuh terhadap seluruh proses.