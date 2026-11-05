Riset Ungkap 3,2 Persen Orang Dewasa Pernah Menyalahgunakan AI untuk Konten Seksual 

JawaPos.com - Teknologi kecerdasan buatan (AI) turut membuka peluang penyalahgunaan untuk membuat konten seksual tanpa persetujuan. Tidak sedikit orang yang menganggap tindakan tersebut sekadar eksperimen atau bahan lelucon.
Dilansir dari EMBTech, dalam penelitian yang dipimpin RMIT University, di mana dari 7.200 orang di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat yang disurvei, ditemukan bahwa 3,2 persen responden mengaku pernah membuat, menyebarkan, atau mengancam membagikan gambar seksual hasil AI tanpa izin.
Motif di balik tindakan tersebut cukup beragam. Dari kelompok yang mengaku pernah membuat gambar intim berbasis AI, sebanyak 31,1 persen menyebut ingin bereksperimen dengan teknologi. Sementara 30,1 persen lainnya mengaku melakukannya untuk pamer.
Alasan bercanda juga banyak ditemukan dalam penyebaran konten. Sebanyak 40,3 persen pelaku mengaku membagikan gambar tersebut untuk bersenang-senang atau sebagai lelucon. Bahkan, 33,2 persen menyebut mereka menganggap tindakan itu lucu.
Dari sisi demografi, pria tercatat memiliki kemungkinan 3,9 kali lebih besar melakukan penyalahgunaan gambar seksual berbasis AI dibandingkan perempuan. Risiko serupa juga lebih tinggi pada penyandang disabilitas, individu dari kelompok ras dan etnis minoritas, serta orang dewasa berusia di bawah 35 tahun.
Pola sasaran pelaku juga memperlihatkan bahwa penyalahgunaan ini kerap terjadi dalam hubungan personal. Mantan pasangan menempati urutan pertama dengan persentase 16,7 persen. Disusul pasangan saat ini sebesar 14,4 persen, mitra seksual kasual 12,6 persen, dan orang asing 12,5 persen.
Inggris menjadi negara dengan persentase pelaku tertinggi dalam penelitian tersebut, yakni 6,1 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Nicola Henry dari RMIT University, selaku penulis utama penelitian, memperingatkan bahwa perkembangan AI generatif dapat memperbesar risiko penyalahgunaan gambar intim tanpa persetujuan.
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