Riset Ungkap Pria Lebih Sering Jadi Korban Deepfake Seksual AI Dibanding Wanita

JawaPos.com - Penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk membuat gambar intim tanpa persetujuan ternyata lebih banyak menyasar pria dibandingkan wanita.

Temuan ini terungkap dalam penelitian internasional yang melibatkan lebih dari 7.200 responden di Australia, Inggris, dan Amerika Serikat.

Seperti dilansir dari EMBTech, penelitian yang dipimpin RMIT University dan didanai Google itu menemukan, 10,2 persen pria mengaku pernah menjadi korban kekerasan seksual berbasis gambar AI.

Sementara itu, angka pada perempuan tercatat sebesar 3,8 persen, yang artinya pria dua kali lipat lebih berisiko jadi korban.

Setelah memperhitungkan faktor demografi lainnya, pria diketahui memiliki kemungkinan 2,28 kali lebih besar untuk mengalami penyalahgunaan tersebut dibandingkan perempuan.

Namun, meski lebih jarang menjadi korban, perempuan justru melaporkan dampak yang lebih berat.

Mereka lebih banyak mengalami ketakutan terhadap keselamatan diri serta gangguan terhadap kesehatan mental dan fisik.

Peneliti menduga perbedaan tersebut berkaitan dengan konteks penyalahgunaan gambar pada masing-masing gender.

Pada pria, gambar intim hasil AI terkadang digunakan untuk bercanda, menggoda, atau menunjukkan dominasi di antara teman.

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