Jensen Huang Restui Merger Marvell-Lumentum Senilai USD 103 Miliar demi Perkuat Infrastruktur AI

JawaPos.com - Dukungan Jensen Huang terhadap akuisisi Lumentum Holdings oleh Marvell Technology senilai ekuitas USD 102,6 miliar atau sekitar Rp1.861 triliun, dengan kurs Rp18.140 per dolar AS, memperlihatkan kepentingan strategis Nvidia dalam perkembangan industri kecerdasan buatan (AI). CEO Nvidia tersebut memberikan restu sebelum kedua perusahaan mengumumkan kesepakatan yang nilai perusahaannya mencapai USD 115 miliar atau sekitar Rp2.086 triliun, termasuk utang.

Melansir Bloomberg, Rabu (4/11/2026), CEO Marvell Matthew Murphy dan CEO Lumentum Michael Hurlston lebih dahulu menghubungi Huang melalui sambungan telepon untuk meminta pandangannya sebelum transaksi diumumkan. Dukungan tersebut menunjukkan bagaimana Nvidia ikut mendorong konsolidasi di antara pemasok penting ketika kebutuhan konektivitas berkecepatan tinggi semakin mendesak dalam pembangunan pusat data AI.

Kepentingan Nvidia tidak terlepas dari posisinya sebagai pemasok utama cip untuk melatih dan menjalankan model bahasa besar (LLM). Ketika perusahaan teknologi memperbesar pusat data dengan ribuan prosesor, kemampuan komputasi saja tidak cukup. Data harus dapat berpindah antarcip dan server dalam jumlah besar dengan cepat. Koneksi optik yang memanfaatkan cahaya menjadi semakin penting karena mampu menangani kebutuhan transfer data yang sulit dipenuhi kabel tembaga konvensional.

Nvidia memiliki kepentingan langsung terhadap kedua perusahaan tersebut. Pada awal 2026, perusahaan itu menginvestasikan masing-masing USD 2 miliar atau sekitar Rp36,28 triliun ke Marvell dan Lumentum. Marvell mengembangkan cip khusus serta teknologi konektivitas, sedangkan Lumentum memasok laser berperforma tinggi dan komponen optik. Dengan menggabungkan kemampuan keduanya, Marvell dapat menawarkan rangkaian teknologi yang lebih terintegrasi untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur AI, termasuk bagi Nvidia.

Hurlston menyambut positif dukungan tersebut. Dalam wawancara dengan Fox Business, dia mengatakan, "Menurut saya, respons Nvidia sangat positif. Kami yakin penggabungan ini memungkinkan kami menghadirkan jauh lebih banyak produk untuk Nvidia dalam waktu yang jauh lebih cepat." Pernyataan itu memperlihatkan salah satu tujuan utama transaksi, yakni mempercepat pengembangan dan penyediaan teknologi bagi pelanggan besar.

Murphy juga menekankan bahwa kesepakatan tersebut berangkat dari kesamaan pandangan mengenai perkembangan industri. "Saya dan Mike memiliki pandangan yang sangat serupa mengenai ke mana dunia sedang bergerak. Kami sudah lama menjalin hubungan, baik secara profesional maupun pribadi. Lumentum merupakan pelanggan besar Marvell. Kami banyak berinteraksi dengan tim mereka. Kesepakatan ini akhirnya terwujud," ujarnya dalam panggilan dengan investor.

Bagi Marvell, akuisisi ini sekaligus memperluas persaingannya dengan Broadcom dalam memperebutkan belanja infrastruktur AI perusahaan teknologi besar. Reuters mengutip Murphy yang menyebut, "Infrastruktur AI sedang mengalami pergeseran arsitektur mendasar menuju konektivitas optik, sehingga menciptakan peluang yang hanya muncul sekali dalam satu generasi." Dia menambahkan, "Kami bermaksud membantu membentuk era berikutnya dalam konektivitas AI."

Transaksi dilakukan seluruhnya melalui pertukaran saham. Pemegang saham Lumentum akan menerima 4,5 saham Marvell untuk setiap saham yang dimiliki. Setelah akuisisi selesai, pemegang saham Marvell diperkirakan menguasai 67 persen perusahaan gabungan, sedangkan pemegang saham Lumentum memiliki sekitar 33 persen. Dengan demikian, Marvell memperoleh kendali atas portofolio teknologi optik Lumentum tanpa melakukan pembayaran tunai untuk seluruh nilai akuisisi.