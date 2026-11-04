Sam Altman Sebut AI Kini Lampaui Ilmuwan Terbaik dan Mampu Kerjakan Pekerjaan Profesional

JawaPos.com - Kemampuan kecerdasan buatan (AI) berkembang semakin cepat hingga mulai menyaingi keahlian manusia dalam bidang profesional. CEO OpenAI Sam Altman mengatakan model AI terbaru kini pada umumnya lebih pintar daripada ilmuwan terbaik dan mampu mengerjakan sebagian besar tugas yang sebelumnya membutuhkan keahlian manusia. Perkembangan tersebut berpotensi mengubah pasar tenaga kerja sekaligus memperluas penggunaan AI dalam berbagai sektor ekonomi global.

Berbicara dalam pembukaan Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) di Uni Emirat Arab (UEA), Senin (2/11), Altman menyoroti lompatan kemampuan AI sepanjang tahun ini. "Pada awal tahun ini, AI umumnya belum sepintar ilmuwan terbaik kita. Sekarang, AI pada umumnya sudah lebih pintar daripada mereka," ujarnya.

Perubahan serupa terlihat dalam pekerjaan profesional atau white-collar jobs, yakni pekerjaan berbasis pengetahuan yang mencakup analisis, penelitian, pengolahan informasi, dan tugas administratif.

"Pada awal tahun ini, AI umumnya belum mampu mengerjakan banyak tugas dalam pekerjaan profesional. Sekarang, AI sudah mampu mengerjakan banyak bagian dari pekerjaan tersebut," kata Altman.

Kemampuan itu menunjukkan AI semakin jauh melampaui fungsi awalnya sebagai alat bantu dan mulai menangani bagian pekerjaan yang sebelumnya mengandalkan keterampilan khusus.

Dilansir dari Anadolu Ajansi, Selasa (3/11/2026), Altman mengakui perkembangan tersebut dapat membawa perubahan besar bagi perekonomian dan lapangan kerja global. Meski demikian, dia menegaskan bahwa keputusan dan tanggung jawab tidak boleh sepenuhnya dialihkan kepada mesin. Penilaian manusia, kreativitas, dan akuntabilitas tetap diperlukan dalam penerapan teknologi tersebut.

"Kami menilai sangat penting bagi manusia untuk tetap mengendalikan masa depan. Kendali itu tidak boleh diserahkan kepada AI, dan kita tidak boleh secara bertahap membiarkan AI menentukan apa yang terbaik bagi kita," ujarnya.

Dia menambahkan, "AI harus menjadi alat yang dibuat untuk manusia dan harus melayani manusia, bukan sebaliknya."