DeepSeek Kembangkan Super-Agent, Persaingan AI Tiongkok Bergeser ke Penerapan Nyata

JawaPos.com - DeepSeek mengembangkan rancangan Super-Agent yang memungkinkan beberapa agen kecerdasan buatan (AI) mengerjakan tugas berbeda secara bersamaan, termasuk memantau pekerjaan dan menangani gangguan tanpa harus menunggu instruksi pengguna.

Pengembangan ini berlangsung ketika perusahaan teknologi Tiongkok mulai menguji kemampuan AI dalam menyelesaikan pekerjaan nyata, bukan sebatas menjawab pertanyaan atau menjalankan perintah satu per satu. Dilansir dari Global Times, Selasa (3/11/2026), sistem tersebut dirancang untuk mengurangi beban pengguna dalam mengatur berbagai pekerjaan yang dijalankan agen AI.

Dalam penjelasannya, tim pengembang DeepSeek Harness, kerangka kerja yang memungkinkan model AI menggunakan berbagai perangkat dan menjalankan tugas secara modular, menyoroti keterbatasan perhatian manusia sebagai kendala baru seiring meningkatnya kemampuan AI.

Sebagian besar agen AI masih beroperasi dalam sesi terpisah sehingga pengguna harus berpindah antartugas dan mengelola konteks masing-masing. DeepSeek memperkirakan satu orang hanya mampu memantau tiga hingga lima sesi aktif secara bersamaan.

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Untuk mengatasinya, Super-Agent dirancang dengan empat karakteristik utama, yaitu kesinambungan, efisiensi, inisiatif, dan ketahanan operasional. Sistem ini memungkinkan pengguna berinteraksi dengan agen yang sama melalui berbagai platform komunikasi dan pemrograman. Agen juga diharapkan dapat mengenali persoalan yang membutuhkan perhatian tanpa menunggu instruksi serta melanjutkan pekerjaan setelah mengalami gangguan.

Arsitekturnya terdiri atas dua lapisan, yakni Router dan sejumlah Worker. Router mengelola komunikasi, mempertahankan konteks bersama, dan membagikan tugas. Sementara itu, Worker menjalankan pekerjaan secara independen serta melaporkan perkembangan dan hasilnya. Didukung mekanisme berbasis peristiwa, interaksi asinkron, dan sistem pemantauan eksternal bernama Watchdog, koordinasi dapat berlangsung tanpa pengguna harus terus mengawasi setiap proses.

Analis industri telekomunikasi dan teknologi Ma Jihua mengatakan kepada Global Times bahwa perkembangan tersebut menunjukkan evolusi fungsi agen AI. "Agen AI berkembang melampaui sekadar antarmuka untuk mengakses model bahasa besar menjadi sistem yang lebih kompleks, dengan kemampuan mengatur penjadwalan tugas, penyimpanan, isolasi, dan pemulihan dari kegagalan," ujarnya. Dia menyebut pendekatan DeepSeek sebagai eksplorasi rekayasa sistem.

Pengembangan ini melanjutkan peluncuran pratinjau pengembang DeepSeek Harness pada Agustus. Kerangka kerja sumber terbuka tersebut memungkinkan model AI menggunakan perangkat dan menjalankan tugas melalui arsitektur modular berbasis plug-in.